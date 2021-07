Operations-, anestesi- och IVA-sjuksköterskor för uppdrag i Sto - Bonliva AB - Sjuksköterskejobb i Helsingborg

Bonliva AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg2021-07-07Vi söker nu operations-, anestesi- och IVA-sjuksköterskor inom både barn- och vuxenverksamhet i Stockholm för att stärka upp kapaciteten inom operation vilken har kraftigt reducerats under pandemin.UPPDRAG & PERIODVi söker nu dig som är operationsjuksköterska, anestesisjuksköterska eller IVA-sjuksköterska för perioden 30/8 2021 till 15/1 2022. Tjänstgöringen är förlagd mellan kl 07.30-21 måndag till fredag men även 07.30-18 lördag kan förekomma. Sammanlagd arbetstid på 40 timmar per vecka och sjuksköterska.2021-07-07Vi söker dig som har hög kompetens för högspecialiserad operationssjukvård på universitetssjukhus med lång erfarenhet av inom ett eller flera av följande områden:För vuxna: Stor bukkirurgi, både öppen och robot, ÖNH kirurgi, Neurokirurgi, Ortopedi, Öppenvårds kirurgi.För barn: Motsvarande ovanstående områden samt erfarenhet av barnoperationssjukvård.Du ska ha vana att hantera dagliga utmaningar samt tidigare ha arbetat med svårt sjuka patienter samt ska ha tidigare erfarenhet från arbete inom universitetssjukhus och dess högspecialiserade och högteknologiska miljöer samt av ovan efterfrågade operationsområden.ANSÖKANAnsök direkt via länken så hör vi av oss till dig så snart som möjligt. Efter din ansökan kommer ansvarig att ta kontakt med dig för mer information kring dina möjligheter.VARFÖR BONLIVA?Alltid en fast kontaktperson som arbetar för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt före, under och efter uppdraget.Marknadsmässig ersättning som speglar din kompetens och uppdragets karaktär.Alltid full trygghet med full försäkring via vårt trygghetspaket och samarbete med SEB och AFA.Förmåner genom 'Bonliva Benefits' med rabatter och erbjudanden på hundratals hotell, gymkedjor och restauranger.ENGAGERAT STÖD LÄNGS VÄGENNär du arbetar tillsammans med oss gör vi allt för att du ska trivas och vi finns med hela vägen för att säkerställa att du mår bra och utvecklas i den riktning du vill. Det är viktigt att du som sjuksköterska erbjuds en marknadsmässig lön och vi erbjuder därför individuell lönesättning utifrån din erfarenhet och uppdragets karaktär. Vi betalar ut lön varje vecka och erbjuder våra konsulter en personlig kontaktperson.OM OSSBonliva är Sveriges ledande vårdbemanningsföretag och är upphandlade i samtliga regioner samt flertalet kommuner och privata verksamheter. Med dedikerade team inom alla vårdspecialiteter är vår främsta uppgift att säkerställa att din kompetens kommer till rätt plats, att du utvecklas i den riktning du vill och att du får en marknadsmässig ersättning för din insats.Sista dag att ansöka är 2021-08-06Bonliva AB5853134