Operations Planner till industriell verksamhet i Västerås
Sway Sourcing Sweden AB / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2025-11-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Västerås
, Eskilstuna
, Strängnäs
, Fagersta
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad Operations Planner med starkt driv och fokus på att få saker att hända! Här får du en operativ roll där du är nära verksamheten och ser till att flödena fungerar smidigt.
Som Operations Planner har du ett helhetsansvar för externa flöden, inklusive underleverantörer, lego-leverantörer och externa lager. Du blir en nyckelperson i att skapa struktur, förbättra samarbeten och säkra att rätt material når rätt plats i rätt tid.
Du kommer att:
Skapa och implementera logistiska strukturer som säkerställer effektiva flöden mellan externa parter
Ta operativt ansvar för logistikhantering kopplat till externa lager och leverantörer
Koordinera och kommunicera med interna funktioner såsom planering, inköp och produktion
Säkerställa materialtillgång och leveransprecision
Vara närvarande i verksamheten - en doer som ser till att saker händer
Vi söker dig som har:
Mycket god vana att arbeta i Excel - du använder det som analys- och uppföljningsverktyg
Erfarenhet av SAP eller förståelse för MRP/ERP-system
Förmåga att hantera tighta tidsplaner och snabbt anpassa dig efter förändringar
God kommunikativ förmåga och lätt att samarbeta med olika delar av organisationen
Flytande svenska och mycket god engelska
Om uppdraget: Period 2025-12-01 till 2026-06-30 Omfattning 100% Placering Västerås (på plats)
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com Jobbnummer
9600986