Operations Manager till Kinesisk Restaurang
Karlsson, Hongling / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-03-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsson, Hongling i Malmö
Vi söker nu en engagerad och erfaren Operations Manager till en restaurang. Som Operations Manager har du ett helhetsansvar för den dagliga driften och spelar en avgörande roll i att säkerställa högsta kvalitet i både matlagning och service. Publiceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
Daglig drift: Övergripande ansvar för restaurangens dagliga verksamhet, inklusive kvalitetskontroll av maträtter, tillsyn av servicenivå samt samordning med vår samarbetspartner i andra städer.
Inköp och lagerstyring: Ansvar för beställningar från leverantörer av kinesiska specialiteter, lageroptimering och kostnadskontroll.
Marknadsföring: Planera och genomföra kampanjer riktade mot den lokala marknaden samt den kinesiska målgruppen och studenter för att bredda kundbasen och bygga lojalitet.
Ekonomisk uppföljning: Analysera försäljningsdata, optimera driftskostnader och assistera ägaren med budgetering på månads-, kvartals- och årsbasis.
Personalutbildning: Utbilda framtida medarbetare i tillagningsmetoder för genuint kinesiskt kök, kassasystem, hygienstandarder (HACCP) samt grundläggande svenska arbetsrättsliga regler.Kvalifikationer
Utbildning: Kandidatexamen inom företagsekonomi, ledarskap, finans, hotell- och restaurangmanagement eller motsvarande relevant certifiering.
Språkkunskaper: Mycket goda kunskaper i kinesiska (mandarin) och engelska. Grundläggande kunskaper i svenska är meriterande.
Erfarenhet: Minst 2 års erfarenhet av processledning eller operativt ledarskap.
Yrkeskunskap: God kännedom om det kinesiska köket och hantverket bakom traditionella mjölprodukter (såsom buns, dumplings, wontons och handgjorda nudlar). Du bör vara väl förtrogen med svenska livsmedelssäkerhetsregler och arbetsrätt.
Personliga egenskaper: Du har ett starkt ledarskap, är lösningsorienterad i krissituationer och besitter god interkulturell kommunikationsförmåga. Erfarenhet av internationella studier eller arbete är ett stort plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: kungfusichuanfood@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsson, Hongling
Sadelmakarebyn 2 A Lgh 1002 (visa karta
)
218 40 BUNKEFLOSTRAND Arbetsplats
Karlsson Hongling Jobbnummer
9769676