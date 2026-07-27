Operations Manager - Region Norr
Hemfrid i Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Sundsvall Visa alla personaltjänstemannajobb i Sundsvall
2026-07-27
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Hemfrid fortsätter att växa – och nu tar vi nästa stora steg. Under året öppnar vi nya kontor i Umeå och Sundsvall, vilket innebär starten för Region Norr. Nu söker vi den ledare som ska bygga upp och utveckla vår nya region. Som Operations Manager får du en unik möjlighet att sätta grunden för Hemfrids fortsatta expansion i norra Sverige, bygga ett starkt ledarteam och skapa en lönsam verksamhet med höga ambitioner. Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap med operativt ansvar – och som motiveras av att få vara med och bygga något från grunden.
Om Hemfrid & KEYTO Group
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hemnära tjänster och är ett centralt bolag inom koncernen KEYTO Group. Koncernen samlar några av Nordens starkaste servicebolag inom tjänster för hemmet, med över 4 500 medarbetare i Sverige och Storbritannien. Här ingår bland annat Hemfrid, Hemfixarna, GreenThumb, Veterankraft, Servly och Enspecta, alla med ambitionen att utveckla framtidens serviceupplevelse genom innovation, entreprenörskap och hög kvalitet.
Vi befinner oss på en spännande tillväxtresa där vi växer ständigt både organiskt och genom bolagsförvärv, tillsammans med drivna medarbetare och starka entreprenörsdrivna kulturer. Vi söker dig som tillsammans med oss vill möjliggöra för bolag och kollegor att utvecklas och växa i en expansiv miljö.
Om rollen
Som Operations Manager har du det övergripande ansvaret för Hemfrids verksamhet i Region Norr. Det här är en strategisk ledarroll där du leder genom andra ledare och ansvarar för regionens utveckling, tillväxt och lönsamhet. Du har personalansvar för regionens Area Managers, som i sin tur leder våra kollektivanställda medarbetare och ansvarar för den dagliga driften. Inledningsvis kommer du att leda två Area Managers, men ambitionen är att Region Norr ska fortsätta växa i takt med att vi etablerar oss på fler orter.
Även om rollen har ett tydligt strategiskt fokus söker vi en prestigelös ledare som trivs nära verksamheten. Vid behov är du beredd att stötta den operativa driften och täcka upp för en Area Manager vid exempelvis frånvaro. Du ser det som en självklar del av ledarskapet att finnas där verksamheten behöver dig som mest.
Eftersom du ansvarar för flera kontor inom en växande region är en närvarande ledarstil avgörande. Rollen innebär därför regelbundna resor mellan våra kontor i Region Norr för att finnas nära verksamheten, stötta dina Area Managers och skapa goda förutsättningar för både medarbetare och affär.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda, coacha och utveckla regionens Area Managers.
Ansvara för regionens resultat, budget och den långsiktiga utvecklingen av lönsamheten.
Driva etableringen och den fortsatta tillväxten av Hemfrids verksamhet i Region Norr.
Säkerställa en effektiv drift med hög kvalitet, god kundupplevelse och engagerade medarbetare.
Följa upp och utveckla verksamheten genom analys av nyckeltal och affärsresultat.
Driva förändrings- och förbättringsarbete samt implementera nya arbetssätt.
Samarbeta nära övriga funktioner inom Hemfrid för att skapa bästa möjliga förutsättningar för regionens utveckling.
Vid behov stötta den operativa driften och täcka upp för en Area Manager.Publiceringsdatum2026-07-27Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda andra chefer och som trivs med att bygga organisationer, utveckla människor och skapa resultat. Du är van att ta ett helhetsansvar och drivs av att kombinera strategiskt arbete med ett nära operativt ledarskap. Som ledare är du tydlig, trygg och kommunikativ. Du skapar engagemang genom att ge riktning, bygga struktur och finnas nära verksamheten. Samtidigt har du ett genuint intresse för människor och arbetar aktivt för att utveckla både dina medarbetare och organisationen. Du har en stark affärsförståelse och motiveras av att utveckla både människor och verksamhet. Att följa upp resultat, identifiera förbättringsmöjligheter och driva tillväxt är en naturlig del av ditt ledarskap.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet av att leda andra chefer med fullt personalansvar.
Flerårig erfarenhet av fullt P&L-ansvar.
God vana av att arbeta målstyrt och följa upp verksamhet genom relevanta nyckeltal.
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
B-körkort.
Erfarenhet från liknande bransch eller annan personalintensiv verksamhet är starkt meriterande
Erfarenhet av tjänster mot privatkunder är meriterande.
Praktiskt
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Rollen innebär ansvar för våra verksamheter i Region Norr, med våra första etableringar i Umeå och Sundsvall. Resor mellan kontoren är en naturlig del av tjänsten och därför ser vi gärna att du är bosatt i, eller mellan, någon av våra två expansionsorter.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på john.virdeborn@hemfrid.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8130723-2117571". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Sundsvall C. (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10012874