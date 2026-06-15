Operations Coordinator
Unik Resurs I Sverige AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2026-06-15
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Företagspresentation
Vår kund är en internationell aktör inom förnybar energi med fokus på hållbara energilösningar och teknisk innovation. Företaget arbetar för att möta morgondagens energiutmaningar och bidra till en mer hållbar framtid.
Organisationen fokuserar på att attrahera och utveckla kompetenta medarbetare över hela världen och erbjuder en flexibel arbetsmiljö där människor ges möjlighet att växa tillsammans med verksamheten. Företaget värdesätter mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare ges lika möjligheter.
Kulturen präglas av tillit, delaktighet och kontinuerligt lärande. Säkerhet, samarbete och utveckling står i centrum, och medarbetarna uppmuntras att bidra med idéer och initiativ som driver verksamheten framåt.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker nu en Operations Coordinator till vår kunds driftteam i Sverige. Rollen erbjuder en varierad vardag där du blir en central funktion i verksamheten med ansvar för att koordinera service- och supportrelaterade aktiviteter. Du kommer att arbeta nära kunder, tekniker och interna funktioner för att säkerställa effektiva processer, hög servicegrad och en väl fungerande leverans.
Som Operations Coordinator blir du en viktig länk mellan kunder, samarbetspartners och den operativa verksamheten. Du arbetar både administrativt och koordinerande med fokus på att skapa struktur, lösa problem och säkerställa att kundernas behov möts på ett professionellt sätt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att:
Utföra tekniska och/eller administrativa, huvudsakligen fördefinierade, supportaktiviteter för serviceverksamhet och leverans.
Hantera inkommande beställningar, förfrågningar och/eller ärenden gällande produkter och/eller tjänster.
Utföra orderhantering för tilldelade kunder samt hantera och arkivera kundinformation i informationssystemet.
Ge support till kunder både på distans och på plats, samt tillhandahålla förstalinjesupport vid uppkomna problem.
Vidarebefordra komplexa frågor och ärenden till kvalificerade servicetekniker, ledande tekniker och driftchefer.
Samarbeta med kunder och säljrepresentanter för att klargöra beställningar och frågor.
Delta i utredning och lösning av kommersiella och/eller tekniska problem.
Ge tekniskt produktstöd före och/eller efter försäljning för utveckling, implementering och drift av kundlösningar. Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor och som motiveras av att skapa struktur och driva arbetet framåt. Du är serviceinriktad, ansvarstagande och har ett starkt resultat- och kundfokus. Som person är du flexibel, initiativtagande och har god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Du arbetar strukturerat, har ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt och uppskattar samarbete med såväl kunder som kollegor. Vidare är du kommunikativ, lösningsorienterad och bidrar med en positiv inställning till gruppen. Ett intresse för förnybar energi och en vilja att kontinuerligt utvecklas ser vi som viktiga framgångsfaktorer i rollen.Kompetenser
Erfarenhet från en liknande roll.
Goda kunskaper i affärsengelska.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Erfarenhet av SAP.
Ansök redan idag!Så ansöker du
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Anna Granberg som nås på anna.granberg@unikresurs.se
eller
Daniel Stålbäck som nås på daniel.stalback@unikresurs.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
211 11 MALMÖ Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9964715