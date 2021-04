Operations Coordinator - Sängjätten Sverige AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Sängjätten Sverige AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-04-01Operations CoordinatorOm jobbetVill du bli del av ett härligt och engagerat gäng i en spännande bransch? Då har vi tjänsten för dig!Sängjätten erbjuder spännande och utvecklande arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö där du har möjlighet till att vara kreativ och utvecklas. Du kommer ingå i vårt Operations team som består av ytterligare två koordinatorer samt en supervisor som fungerar som en samordnande roll. Varje person i teamet har möjlighet att arbeta mer med de uppgifter som passar personen bäst samtidigt som det finns övergripande uppgifter som görs gemensamt. Det innebär att det blir mycket samarbete mellan kollegorna som resulterar i en härlig gemenskap.2021-04-01Vi behöver förstärkning och söker dig som har några års erfarenhet av kundservice och administration kopplat till orderhantering, helst inom detaljhandeln. Du trivs med att samarbeta med kollegor och har god förmåga att se vikten av gemensamma mål. Du har samtidigt inga problem med att arbeta självständigt för att strukturera och prioritera dina uppgifter. Som person motiveras du av att överträffa förväntningarna från kunder och leverantörer genom att bistå med högkvalitativ service. Du förstår vikten av och fokuserar på att allt arbete sker med noggrannhet och inom uppsatt tidsram. Du är dessutom positiv och har en förmåga att se möjligheter och handlingsalternativ i utmanande situationer.ArbetsuppgifterSom Operations Coordinator arbetar du med de dagliga operativa uppgifterna på avdelningen framför allt kopplat till kundtjänst tillhörande vår e-handel samt butikssupport. Du ansvarar för att våra kunder bemöts på ett professionellt och serviceinriktat sätt där kunden står i fokus. Dessa kunder bemöts i först hand via e-mail men även via telefonkontakt. Butikssupport i form av daglig kontakt via e-mail för att supporta butikerna med den hjälp de behöver. Upprätta kundorder, inköpsorder, kontrollera orderbekräftelser, leveransbevaka, fakturera samt attestera fakturor tillhörande kund- och butikssupport sker på daglig basis. Leverantörskontrakt kopplat till inköpsadministration för att säkerställa hög leverans av korrekta inköp till kundorder i butik samt e-handel.För att lyckas i rollen krävs:Erfarenhet från kundtjänst och administration.Behärska svenska och engelska till fullo i både tal och skriftDet är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete kopplat till orderhantering, erfarenhet av Hogia Retail och erfarenhet av detaljhandeln.Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidare (6 månaders provanställning)Anställningsform: Tillsvidare anställningTillträde: omgåendeKollektivavtal: Tjänstemannaavtal via UnionenVi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta personal@sangjatten.se Varaktighet, arbetstidHeltid Fast anställning tills vidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Sängjätten Sverige AB5670793