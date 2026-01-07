Operations Centre Sysadmin på dagtid till spännande bolag!
Är du en erfaren Linux-tekniker eller Systemadministratör med ett brinnande intresse för att hantera stora incidenter? Vill du arbeta i en dynamisk och internationell miljö där du får möjlighet att utvecklas och ta ansvar? Schibsted söker nu en engagerad Operations Centre Sysadmin / Drifttekniker för en varierande roll på dagtid. Här får du chansen att arbeta med avancerade IT-system och vara en nyckelspelare i företagets globala IT-krishantering. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vend har ca 2.000 anställda, och är en internationell bolagsgrupp med digitala marknadsplatser främst i Norden. På det svenska kontoret, beläget i fina lokaler i centrala Stockholm, finns cirka 500 anställda, och det största svenska varumärket är Blocket. I gruppen ingår flera andra kända varumärken som Prisjakt, Lendo, den norska websiten FINN.no m.fl.
Den interna IT-avdelningen "Enterprise Operations" där NOC ingår har idag globala åtaganden för hela Vendkoncernen. NOC:en består av 10 hjälpsamma och stöttande kollegor.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Operations Centre Sysadmin hos Vend arbetar du med drift och övervakning av IT-system för interna samt externa kunder, både i Sverige och över hela Norden. Du kommer att leda inledningsdelen av den operativa IT-krishanteringen. När du utvecklas vidare kommer du också driva mindre projekt för NOC:s räkning, ta emot, förbättra samt bygga ny dokumentation och kravställa gentemot interna systemägare.
Du kommer även få agera 2nd line support på ärenden som eskaleras från servicedesk. Rollen är mycket varierande och passar dig som vill arbeta brett och lära dig mycket om många olika IT-discipliner, särskilt med klurig problemlösning, systemadmin, opsdev-inriktning.
VI SÖKER DIG SOM
• Eftergymnasial utbildning inom IT
• Har några års erfarenhet av exempelvis 2nd line support eller motsvarande erfarenheter
• Har goda eller mycket goda kunskaper inom Linux
• Grundläggande kunskap om nätverk
• Gärna erfarenhet eller har insikt i Major Incident-processer
• Förståelse för systemhantering, server- eller containerdrift helst i molnet
• Mycket god kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift
För att ansöka till denna tjänst krävs svenskt medborgarskap och att du genomgår en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet/förståelse av web-API:er ex. REST eller CRUD
• Erfarenhet/förståelse av HTTP-kommunikation
• Förståelse för molntjänster som GCP och AWS
• Erfarenhet/förståelse av containerisering t.ex. Docker eller Podman
• Erfarenhet/förståelse av containerorkestrering t.ex. Docker compose eller Kubernetes
Vi söker dig som trivs i att arbeta brett inom IT och har viljan att lära dig nya saker. Då du vid incidenter kommer att leda den operativa IT-krishanteringen för en global koncern ser vi att du är självgående och ansvarstagande. Rollen innebär mycket kundkontakt vilket gör att vi ser att du är serviceinriktad och har lätt för att förstå kundens behov ur ett helhetsperspektiv. Vidare ser vi att du är lösningsorienterad, har en god problemlösningsförmåga och tar initiativ till förbättring av processer.
