Operations Associate
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2026-07-03
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Operations Associate – Var med och bygg Sveriges vassaste team inom offentlig finansiering och skatteoptimering
Vi växer snabbt. Nu söker vi vår nästa nyckelspelare.
Eunify Solutions hjälper företag att identifiera, ansöka om, optimera och ta del av offentlig finansiering, skattereduktioner, avdrag och stöd. Vi är ett bolag i stark tillväxtfas, vi bygger just nu upp nya team, processer och system för att kunna skala vår leverans till fler kunder.
Vi är ett litet, sammansvetsat gäng med höga ambitioner och kort startsträcka. Här får du inte gömma dig i ett stort maskineri, du syns, du märks, och det du gör spelar roll från dag ett. Du blir dessutom personligen onboardad av en av våra grundare, så du kommer aldrig känna dig lämnad att klara dig själv.
Om rollen
Som Operations Associate blir du en central del av vår leveransorganisation. Du arbetar nära kunder och säljare för att driva uppdrag i mål, allt från energiskattereduktioner till ansökningar om offentliga stöd, med hög kvalitet och precision. Du kommer hantera ärenden, hålla i kundpresentationer och se till att kunden känner sig trygg genom hela resan.
Detta är en instegsroll för dig som vill in i arbetslivet på riktigt, lära dig snabbt, och växa i takt med att bolaget växer.
Vad du kommer göra
Samla in, sammanställa och kvalitetssäkra underlag och data från kunder och leverantörer
Äga och driva ärenden i vårt CRM genom hela leveranskedjan
Ta fram beräkningar och underlag inför ansökningar och omprövningar
Hålla presentationer av rapporter för kund, och svara på frågor som uppstår under genomgången
Samarbeta tätt med säljteamet för smidiga överlämningar
Hålla koll på deadlines så att inget faller mellan stolarna
Vem är du?
Är nyfiken och har en genuin vilja att lära dig snabbt – okända uppgifter ser du som en möjlighet, inte ett hinder
Trivs i en miljö i förändring, där rutiner och arbetssätt utvecklas löpande
Är strukturerad och noggrann, även med flera bollar i luften
Tar egna initiativ, du väntar inte på att bli tillsagd
Är prestigelös och lösningsorienterad
Har hög ansvarskänsla och förstår vikten av att leverera rätt, i tid
Kommunicerar tydligt, både i skrift och i tal – inklusive att stå inför kund och presentera
Är analytisk och gillar siffror, kalkyler och digitala system
Har driv och ambition, du ser rollen som ett första steg i en karriär, inte en slutstationPubliceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Avslutad eftergymnasial utbildning
Flytande svenska i tal och skrift; goda kunskaper i engelska är meriterande
Van vid digitala system; CRM-erfarenhet är meriterande men inget krav
Bekväm med att prata inför kund, även i mindre gruppmöten
Vad vi erbjuder
En gedigen introduktion och onboarding tillsammans med en av våra grundare – du får lära dig verksamheten från grunden, av någon som varit med och byggt den
En instegsroll med stort eget ansvar i ett bolag under stark tillväxt
Verklig möjlighet att växa in i en mer senior roll i takt med att du och bolaget utvecklas
Ett sammansvetsat team med kort startsträcka och nära till beslut
Möjlighet att vara med och forma leveransorganisationen från grunden
Fullt friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Låter det här som du?
Vi ser fram emot din ansökan. Skicka ditt CV till hello@eunify.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: hello@eunify.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operations". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eunify Solutions AB
(org.nr 559477-7756), http://www.eunify.se
Bråvallagatan 10 (visa karta
)
113 36 STOCKHOLM Jobbnummer
9992535