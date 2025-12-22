Operation Manager till NCC Asphalt Dalarna/Gästrikland
Är du redo för ett spännande och omväxlande jobb som platsansvarig inom anläggningsarbeten och/eller beläggningsarbeten?
Hos oss på NCC Industry har vi en ledig tjänst som Operations Manager.
NCC Industry är en nordisk organisation som är specialiserad på hållbara lösningar inom asfalt och stenmaterial. Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där samarbete, engagemang och eget driv står i fokus.
Rollen som Operation Manager
Som Operation Manager (Platschef) leder och utvecklar du vår verksamhet inom främst mark- och anläggningsarbeten. Du kommer att ha daglig kontakt med olika aktörer och vara involverad i projektinhämtning och projektledning. Ditt ansvar omfattar planering, samordning av resurser, tekniskt och ekonomiskt ansvar för produktionens utförande samt arbetsmiljöansvar. Du kommer att arbeta nära våra yrkesmedarbetare och tillsammans driva affären framåt. I din roll samarbetar du även med Area Manager, Operation Specialist och Area Assistant inom ditt arbetsområde.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta som platschef/arbetsledare eller motsvarande, och det är meriterande om du har erfarenhet inom mark- och anläggningsverksamhet. Som ledare är du trygg och bidrar till medarbetarnas utveckling och lagets framgång. Du är strukturerad och har god logistisk förmåga. Effektivitet är viktigt för dig och du är van vid att hantera flera parallella arbetsuppgifter. Du är en problemlösare och har en stark nyfikenhet för att utvecklas och lära nytt. Utöver produktionen är du skicklig på att skapa kundrelationer, identifiera affärsmöjligheter och förvalta långsiktiga samarbeten.
Vi tror på mångfald och inkludering i vårt team, och vi ser fram emot att välkomna nya kollegor oavsett kön, bakgrund eller identitet.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på nåt av våra kontor i Borlänge, Mora eller Gävle. Provanställning kommer att tillämpas.
Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-03-31. Registrera din ansökan och CV nedan.
NCC Industry har ett implementerat och processinriktat verksamhetssystem som styr och leder oss framåt på vägen för att kunna förbättras, utvecklas och nå uppsatta mål. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö).
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Area Manager Lars Bond, tfn 070-283 69 55.
I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroller på våra slutkandidater.
Varmt välkommen med din ansökan!
