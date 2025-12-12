Operation Manager Norrbotten NCC Asphalt Mobile Mark/Vägbyggnad
Som Operation Manager leder och utvecklar du vår verksamhet inom Mark/Justerarbeten, med Trafikverket som främsta kund. Du har tekniskt och ekonomiskt ansvar för produktionens utförande samt ansvar för underställd personal. Du kommer att leda och fördela arbetet för din underställda personal och planera och samordna resurser - både interna och externa. Du driver även våra försäljningsaktiviteter på asfaltsmarknaden i området där du analyserar och aktivt bearbetar marknaden samt ansvarar för att driva säljprojekt från anbud till affär.
Arbetet sker i nära samarbete med Area Manager, Operation Managers och Operation Specialists i din Area.
Det är en självklarhet för dig att kommunicera och leva efter NCC:s strategier och våra värderingar Ärlighet, Tillit och Respekt samt våra STAR Behaviors som är ett komplement till våra värderingar.
Som person är du driven, flexibel och duktig på att samarbeta tillsammans med såväl kollegor som kunder. Du behöver vara strukturerad och ha en god förmåga att prioritera. Du trivs i rollen som ledare och vill vara med och bidra till att våra medarbetare utvecklas och arbetar mot gemensamma mål. Du verkar för en god arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av Mark/Justeringsverksamhet, samt några års erfarenhet som platschef/arbetsledare eller motsvarande roll. Du är van att arbeta med uppsatta tidplaner samt vågar ställa krav lika väl som du är stöttande och ödmjuk. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Arbetsområdet är i Norrbotten med omnejd, med placeringsort efter överenskommelse. B-körkort är ett krav.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta gärna Operation Manager, tfn 076- 5216757.
Registrera din ansökan och CV nedan. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-01-31.
Välkommen med din ansökan!
