ÖoB söker Kategori- & Kampanjchef
En nyckelroll i en av Sveriges mest spännande retailförflyttningar
Vill du vara med och leda en av Sveriges mest spännande retailresor?
Nu händer det! ÖoB tar svensk retail till nästa nivå. Tillsammans med Europris i Norge lyfter vi alla våra 92 varuhus in i ett nytt, modernt lågpriskoncept. Vi satsar stort, bygger om och förnyar hela kedjan under de kommande 2-3 åren. Resultatet blir en shoppingupplevelse som verkligen sticker ut och du kommer märka skillnad.
Det här är ett uppdrag få ledare någonsin får chansen att vara en del av. Ett omfattande förnyelsearbete, ett starkt beprövat nordiskt varuhuskoncept och en kedja som nu tar stora steg framåt.
Nu söker vi en senior, affärsdriven och trygg ledare som ska företräda och utveckla ÖoB inom kategori- och kampanjarbete på den svenska marknaden.
Om rollen
Med utgångspunkt i gemensamma kategoristrategier för Europris och ÖoB ansvarar du för att säkerställa en effektiv och konsekvent implementering på den svenska marknaden. Tillsammans med ditt team driver du lokal anpassning, genomförande och uppföljning av kategori- och aktivitetsplaner, alltid med tydligt fokus på kund, resultat och affär.
Du leder ett team på totalt 17 personer i matris, varav två direktrapporterande chefer.
I din roll ingår att:
Säkerställa att kampanj- och aktivitetsplaner genomförs och är anpassade till svenska marknadsförutsättningar
Koordinera kategoriuppgraderingar och bidra till utvecklingen av vårt sortiment
Vara Sveriges nyckelrepresentant i det nordiska samarbetet med Europris
Samordna prissättning enligt antagen strategi
Leda Spaceorganisationen och det svenska Kvalitetsteamet i matris
Ansvara för personaladministration för kategoriteamet i Sverige
Du ingår i ÖoBs ledningsgrupp och har matrisansvar för omsättning, bruttovinst och lönsamhet.
Det här är en roll där du verkligen får vara spindeln i nätet, med möjlighet att påverka stort, nära både strategi och operativt genomförande.
Vi söker dig som
Har ett tryggt, moget och närvarande ledarskap - någon som människor gärna följer
Är kommunikativ, tydlig och van att skapa engagemang och delaktighet
Har mångårig erfarenhet av kategori- och kampanjarbete, gärna inom retail
Drivs av att leverera resultat i en snabb, dynamisk och föränderlig miljö
Trivs i ett sammanhang där mycket sker gemensamt och i nära nordiskt samarbete
Har god analytisk förmåga, starkt affärsfokus och är bekväm med att fatta beslut
Du är van vid förändringsarbete och har "skinn på näsan". I denna integration med Europris är tydlighet, mod och stabilitet centralt.
Var du finns
Placeringsort är flexibel, men du behöver vara på plats i Skänninge 3-5 dagar i veckan. Närvaron är avgörande för att lyckas i rollen.
Varför ÖoB?
Här får du möjligheten att:
Bli en nyckelspelare i en av Sveriges mest ambitiösa retailförflyttningar
Kliva in i en koncern med beprövat koncept, stor kapacitet och tydlig riktning
Ta en roll med stort inflytande, höjd och möjlighet att forma framtiden
Vara med precis när resan startar och när allt är förberett för nästa steg
Det här är mer än ett jobb. Det är en möjlighet att sätta avtryck i svensk retailhistoria.
Våra värderingar
Enkelt. Positivt. Tillsammans.
Så arbetar och leder vi - varje dag.
Start & rapportering
Start: Så snart som möjligt
Du rapporterar till VD för ÖoB
Resor inom Sverige och Norden ingår
Redo att ta nästa steg?
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.
I denna rekrytering samarbetar ÖoB med Executive Recruitment, och ansvarig rekryterare är Senior Executive Recruiter Olle Mikkelsen.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail, utan endast via registrerad ansökan via vår hemsida.
ÖoB är en av Sveriges ledande lågprisaktörer med 92 varuhus runt om i landet. Tillsammans med vår norska systerkedja Europris bildar vi en av Nordens starkaste lågpriskoncerner, med cirka 380 varuhus i Sverige och Norge och en samlad omsättning på omkring 14 miljarder kronor. Koncernen är börsnoterad på Oslobörsen.
Vårt servicekontor och centrallager finns i den medeltida staden Skänninge på den östgötska slätten, med smidiga pendlingsmöjligheter från bland annat Norrköping, Linköping, Mjölby och Motala.
Hos oss kliver du in i ett entreprenörsdrivet bolag med kraften, resurserna och utvecklingsmöjligheterna i en stor nordisk koncern. Här trivs du som vill skapa resultat, drivs av kundnytta och tycker att högt tempo, handlingskraft och eget ansvar är en självklar del av vardagen. Vi erbjuder en miljö där du kan växa tillsammans med bolaget - och där din insats märks på riktigt. Så ansöker du
