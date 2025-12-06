ÖoB söker Försäljnings- & Driftschef
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-12-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Recruitment Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du leda en av Sveriges mest spännande retailresa?
Nu händer det! ÖoB tar svensk retail till nästa nivå. Tillsammans med Europris i Norge lyfter vi alla våra 92 varuhus in i ett nytt, modernt lågpriskoncept. Vi satsar stort, bygger om och förnyar hela kedjan under de kommande 2-3 åren. Resultatet blir en shoppingupplevelse som verkligen sticker ut och du kommer märka skillnad.
Det här är ett uppdrag få retailledare någonsin får chansen att vara en del av. Ett omfattande förnyelsearbete, ett starkt beprövat nordiskt varuhuskoncept och en kedja som nu tar stora steg framåt.
Nu söker vi dig som vill leda den operativa försäljningen och driften genom förändringen och fortsätta bygga upp en starkare, mer konkurrenskraftig ÖoB för framtiden.
Om rollen
Som Försäljnings- & Driftschef har du det övergripande Försäljnings- & Driftsansvaret för samtliga varuhus i Sverige. Det är en operativ och handlingskraftig ledarroll, där du omsätter redan satt strategi till genomförande via våra retailchefer och säkerställer att förändringen sker med kvalitet, tempo och passion.
Du kommer att:
* Leda retailchefer och säkerställa försäljning, drift och kundupplevelse i våra varuhus
* Genomföra en av Sveriges största moderniseringar inom retail
* Driva och följa upp försäljnings- och driftsmål, alltid med lönsamhet och enkelhet i fokus
* Bygga en stark, framtidsinriktad säljkultur med tydlighet, ansvarstagande och motivation
* Arbeta tillsammans med ledningen i både Sverige och Norge kring gemensamma koncept, planering och prioriteringar
* Vara en kulturbärare och en nyckelperson i vår fortsatta förändringsresa
Det här är en roll för dig som vill vara ute i verksamheten, träffa människor, leda genom närvaro och vara där det händer.
Vem vi söker
Du är en ledare som människor gärna följer.
Tydlig, engagerande och mänsklig med förmågan att både driva och skapa delaktighet.
Vi ser att du har:
* Erfarenhet av att leda regionchefer eller motsvarande nivå i retail
* Stark operativ förankring i butik och försäljning
* Förmåga att driva resultat och genomföra förändring i en större organisation
* God analytisk förmåga och kommersiellt tänk
* Värme, närvaro och ett ledarskap som bygger tillit och ansvar
Det här uppdraget kräver både passion och dedikation.
Vi söker en person som vill vara del av något större, som trivs i rörelse och som brinner för att skapa resultat tillsammans med andra.
Var du finns
Du behöver kunna vara i Skänninge ofta, särskilt under det första året.
Vissa veckor innebär full närvaro på plats, andra veckor mer tid i varuhus.
Du kan bo i närområdet eller veckopendla från exempelvis Stockholm eller Göteborg. Placeringsort är flexibel, men närvaron är avgörande.
Varför ÖoB?
* Du får leda en av Sveriges mest ambitiösa förflyttning inom retail
* Du blir del av en koncern med stark kapacitet, väl beprövat koncept och stora resurser
* Du kliver in vid precis rätt tidpunkt när allt är förberett och resan ska börja
* Du får ett uppdrag med både kraft, höjd och stort inflytande
* Det här är mer än ett jobb. Det är en möjlighet att sätta avtryck i svensk retailhistoria.
Våra värderingar
Enkelt. Positivt. Vi ger aldrig upp.
Det är så vi arbetar, leder och utvecklar vår verksamhet.
Start & rapportering
Start: Så snart som möjligt. Du sitter i ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD
Resor ingår i rollen, både nationellt och inom Norden
Låter detta som din resa?
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande. I denna rekrytering samarbetar ÖoB med Executive Recruitment och ansvarig rekryterare är Senior Executive Recruiter Olle Mikkelsen. Urvalet sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail, utan endast via registrerad ansökan via vår hemsida.
ÖoB är en av Sveriges ledande lågprisaktörer med 92 varuhus runt om i landet. Tillsammans med vår norska systerkedja Europris bildar vi en av Nordens starkaste lågpriskoncerner, med cirka 380 varuhus i Sverige och Norge och en samlad omsättning på omkring 14 miljarder kronor. Koncernen är börsnoterad på Oslobörsen.
Vårt servicekontor och centrallager finns i den medeltida staden Skänninge på den östgötska slätten, med smidiga pendlingsmöjligheter från bland annat Norrköping, Linköping, Mjölby och Motala.
Hos oss kliver du in i ett entreprenörsdrivet bolag med kraften, resurserna och utvecklingsmöjligheterna i en stor nordisk koncern. Här trivs du som vill skapa resultat, drivs av kundnytta och tycker att högt tempo, handlingskraft och eget ansvar är en självklar del av vardagen. Vi erbjuder en miljö där du kan växa tillsammans med bolaget - och där din insats märks på riktigt.Publiceringsdatum2025-12-06KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503), http://www.retailrecruitment.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Retail Recruitment - Executive Rekrytering Retail/e-Commerce/fmcg/executive Kontakt
Founder/Senior Executive Recruiter
Olle Mikkelsen olle.mikkelsen@executiverecruitment.se 0703-374405 Jobbnummer
9632130