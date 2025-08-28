ÖoB i Falköping söker extrapersonal
2025-08-28
ÖoB i Falköping söker extrapersonal som kan att arbeta extra vid behov.
Som butikssäljare hos oss är du en mycket viktig del i varuhusets drift, där ditt engagemang och serviceinriktade arbetssätt erbjuder våra kunder en mycket bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
I tjänsten ingår sedvanliga uppgifter i butik som kundservice och försäljning, där kassa och varupåfyllnad ingår.
Vi söker extrapersonal med kassavana som kan arbeta extra vid behov, ofta med kort varsel.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg.
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som gillar ett omväxlande arbete i högt tempo. Därför krävs det att du alltid är serviceinriktad med kundens behov i fokus.
Som person söker vi dig som är utåtriktad och självgående som med stor drivkraft och stort engagemang vill utveckla varuhusets försäljning inom ramen för ÖoB:s koncept och arbetsmodell.
Vidare så värderar vi god samarbetsförmåga, hög servicekänsla (mot kunder och kollegor) samt kunna se "helheten" i varuhuset.
Erfarenhet från service/detaljhandel samt kassavana är ett krav, men stor vikt kommer även läggas vid dina personliga egenskaper. Truckkort är meriterande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
(org.nr 556439-8120)
Lönnerbladsgatan 12-14 (visa karta
)
521 40 FALKÖPING Arbetsplats
ÖoB AB Falköping Jobbnummer
9481172