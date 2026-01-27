ÖoB i Edsvalla söker säljare
2026-01-27
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öob AB Edsvalla i Karlstad
Vi söker en säljare till vårt varuhus i Edsvalla, som liksom vi brinner för försäljning och kundservice!
Hos oss kommer du vara mycket viktig för varuhusets drift, där ditt engagemang och serviceinriktade arbetssätt erbjuder våra kunder en mycket bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
Vi söker:
En säljare för ett vikariat, 22 h/v med tillträde snarast. Vikariatet sträcker sig till och med 2026-02-28 med goda möjligheter till förlängning.
Tjänsten innebär varierande arbetstider dag/kväll/helg, där sedvanliga uppgifter i butik som kundservice och försäljning, där kassa och varupåfyllnad ingår.
Kvalifikationer
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som trivs med ett omväxlande arbete där tempot är högt och kundfokus är centralt. För att lyckas hos oss behöver du kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, arbeta effektivt även under tidspress och snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.
Vi söker dig som har erfarenhet från butik och som är van vid att arbeta med försäljning, kundservice och varuhantering. Du är självgående, utåtriktad och har ett starkt engagemang för att bidra till varuhusets utveckling inom ramen för ÖoB:s koncept och arbetsmodell.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, hög servicekänsla, både gentemot kunder och kollegor, samt förmågan att se helheten i varuhuset. Du är lösningsorienterad, gillar att ta ansvar och har ett öga för detaljer.
Meriterande är kassavana, truckkort och tidigare erfarenhet från detaljhandeln. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
