ÖoB i Avesta söker säljare
ÖoB AB / Butikssäljarjobb / Avesta Visa alla butikssäljarjobb i Avesta
2025-09-25
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ÖoB AB i Avesta
, Borlänge
, Falun
, Sandviken
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker en säljare till vårt varuhus i Avesta, som liksom vi brinner för försäljning och kundservice!
Hos oss kommer du vara mycket viktig för varuhusets drift, där ditt engagemang och serviceinriktade arbetssätt erbjuder våra kunder en mycket bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
Vi söker:
En säljare; 18 h/v vikariat under ca 1 år, med tillträde 8/10 2025.
Tjänsterna innebär varierande arbetstider dag/kväll/helg, där sedvanliga uppgifter i butik som kundservice och försäljning, där kassa och varupåfyllnad ingår.
Kvalifikationer
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som gillar ett omväxlande arbete i högt tempo. Därför krävs det att du alltid är serviceinriktad med kundens behov i fokus.
Som person söker vi dig som är utåtriktad och självgående som med stor drivkraft och stort engagemang vill utveckla varuhusets försäljning inom ramen för ÖoB:s koncept och arbetsmodell.
Vidare så värderar vi god samarbetsförmåga, hög servicekänsla, både mot kunder och kollegor, samt förmågan att se "helheten" i varuhuset.
Meriterande är erfarenhet från service/detaljhandel samt kassavana, stor vikt kommer även läggas vid dina personliga egenskaper. Även truckkort är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan! (Urval kan komma att ske löpande). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öob AB
(org.nr 556439-8120)
Dalahästen (visa karta
)
774 61 AVESTA Arbetsplats
Avesta Jobbnummer
9527365