ÖoB i Årjäng söker säljare
ÖoB AB / Butikssäljarjobb / Årjäng
2026-02-24
Vi söker en säljare till vårt varuhus i Årjäng, som liksom vi brinner för försäljning och kundservice!
Hos oss kommer du vara mycket viktig för varuhusets drift, där ditt engagemang och serviceinriktade arbetssätt erbjuder våra kunder en mycket bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
Vi söker:
- En säljare för en tillsvidareanställning, deltid 26 h/v med tillträde enligt övernskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tjänsten innebär varierande arbetstider dag/kväll/helg, där sedvanliga uppgifter i butik som kundservice och försäljning, där kassa och varupåfyllnad ingår.
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som trivs med ett omväxlande arbete där tempot är högt och kundfokus är centralt. För att lyckas hos oss behöver du kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, arbeta effektivt även under tidspress och snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.
Vi söker dig som har erfarenhet från butik och som är van vid att arbeta med försäljning, kundservice och varuhantering. Du är självgående, utåtriktad och har ett starkt engagemang för att bidra till varuhusets utveckling inom ramen för ÖoB:s koncept och arbetsmodell.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, hög servicekänsla, både gentemot kunder och kollegor, samt förmågan att se helheten i varuhuset. Du är lösningsorienterad, gillar att ta ansvar och har ett öga för detaljer.
Meriterande är kassavana, truckkort och tidigare erfarenhet från detaljhandeln. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.
ÖoB är ett av Sveriges största lågprisvaruhus med nästan 100 varuhus runt om i landet och en årliga omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Sedan maj 2024 är vi en del av Europris, Norges största lågpriskedja. Tillsammans har vi omkring 370 varuhus i Sverige och Norge och en total omsättning på cirka 14 miljarder kronor. Koncernen är noterad på Oslobörsen.
På ÖoB vill vi mer än att bara sälja produkter till bra priser. Vi vill skapa positiva kundupplevelser där service, kvalitet och omtanke går hand i hand med våra konkurrenskraftiga priser. För oss handlar det om att bygga långsiktiga relationer med kunder som alltid kan lita på att vi håller vad vi lovar.
Hos oss får du arbeta i ett entreprenörsdrivet företag där kundnytta, engagemang och handlingskraft står i centrum. Vi värdesätter att du tar initiativ och vill utvecklas och erbjuder en arbetsmiljö där din insats verkligen gör skillnad.
Vi har stora ambitioner och framåtanda och vi vill växa tillsammans med dig.
Välkommen till ÖoB! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett deltidsjobb.
Öob AB (org.nr 556439-8120)
ÖoB Jobbnummer
9761694