Onsitetekniker - extraarbete för tex studenter
Barona Professionals AB / Supportteknikerjobb / Trollhättan Visa alla supportteknikerjobb i Trollhättan
2025-09-10
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Professionals AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Stenungsund
, Alingsås
, Kungälv
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad och vill jobba extra vid behov? Vi söker nu en onsitetekniker som kan arbeta vid behov hos en av våra kunder.
Det här är en behovsanställning, vilket innebär att du hoppar in när behov uppstår - till exempel vid sjukfrånvaro, semester eller projekt. Därför är tjänsten perfekt för dig som redan har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller ett annat arbete, men vill dryga ut inkomsterna och samtidigt få värdefull erfarenhet inom IT.
Om uppdraget
Du kommer att vara stationerad hos en specifik kund och stötta med IT-relaterade uppgifter, till exempel:
Installation och byte av datorer och annan utrustning
Enklare felsökning av datorer, skrivare och nätverk
Hjälp till användare på plats - du är kundens tekniska kontakt i vardagen
Grundläggande administration, som att uppdatera ärenden i system
Du får stöttning från både vår organisation och kundens IT-avdelning, så du är aldrig ensam i dina uppgifter även om du är fysiskt på plats.
Vi söker dig som
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier, deltidsjobb eller liknande - detta är ett krav)
Har ett genuint intresse för IT och teknik
Är ansvarstagande, serviceminded och tycker om att hjälpa andra
Har viss erfarenhet av IT-support/onsiteteknik, t.ex. från praktik, utbildning eller jobb
Kan arbeta flexibelt, ibland med kort varsel
Mer information om företaget ges vid intervjun. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför gärna in din ansökan redan nu!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl, men för frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Linnéa Lundstrom, linnea.lundstrom@barona.se
Välkommen med din ansökan!
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.Läs mer på https://barona.se/om-barona/
INDTECH Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se Arbetsplats
Barona Professionals Kontakt
Linnea Lundström linnea.lundstrom@barona.se Jobbnummer
9501114