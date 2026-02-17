Onsitetekniker - Extra vid behov - Stockholm
2026-02-17
Extrajobb som Onsitetekniker - perfekt vid sidan av studier eller annan sysselsättning
Anställning: Extra vid behov via BaronaPlats: Stockholm, Solna & Sundbyberg
Studerar du eller har du en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett flexibelt extrajobb inom IT? Då kan detta vara en bra möjlighet för dig som vill bygga erfarenhet inom IT-support och onsite-arbete.
Om rollen
Som Onsitetekniker arbetar du på plats hos våra kunder i Stockholm med omnejd. Rollen är extra vid behov och innebär att du stöttar ordinarie IT-personal när behov uppstår. Det gör tjänsten väl lämpad att kombinera med studier eller annat arbete.
Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att arbeta brett inom IT-support. Du hjälper användare i deras dagliga arbete och arbetar med allt från installationer till felsökning av både hård- och mjukvara. Du får en ordentlig introduktion och sätts in i kundernas system och rutiner innan du börjar arbeta självständigt.
Exempel på arbetsuppgifter
Installation, felsökning och support av hård- och mjukvara
Hantering av datorer, mobiltelefoner och tillbehör
Säkerställa att konferensrum och mötesteknik fungerar
Support kring skrivare och digitala skyltar
"Smarta händer"-uppdrag samt enklare lagerhantering
Ge användarstöd och instruktioner på plats
Vi söker dig som
Studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och kan arbeta extra vid behov
Har ett intresse för IT och teknik
Är serviceinriktad och trivs i mötet med användare
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Har god administrativ förmåga
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb med varierande arbetsuppgifter
Praktisk erfarenhet inom IT-support och onsite-leverans
Möjlighet att utvecklas och bygga värdefull erfarenhet för framtiden
Lön: 145kr/h
Vi lägger stor vikt vid personlighet, men utbildning inom IT/teknik/nätverk och tidigare erfarenhet är meriterande.
Välkommen med din ansökan!
Uppfyller du kvalifikationerna och är intresserad? Lägg in en ansökan redan idag! Vi önskar bara CV/meritförteckning gärna tillsammans med ett kortare brev om varför du är intresserad av just denna tjänst. Vi tar ej emot det via email utan det måste bifogas i ansökan via vårt system på grund av GDPR och hur vi hanterar personuppgifter. Intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan slutdatum för annonsen. Vid ytterligare frågor gällande tjänsten så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnéa Lundström på linnea.lundstrom@barona.se
.
Om Barona
Barona är ett internationellt bolag med finska rötter. Vi har funnits sedan 1999 och finns idag i 10 länder. Vi är en naturlig länk mellan uppdragsgivare och anställda, vi ser till att det blir lätt och smidigt för både dig som anställd och dig som uppdragsgivare. Vi erbjuder våra kunder skalbara och hållbara personallösningar. Allt detta så vi kan erbjuda olika tillvägagångsätt och möjligheter till våra egna anställda i alla skeden av deras karriär! Barona är kollektivavtalsbundet och hos oss har du alltid nära till din närmsta konsultchef som är dedikerad till ditt uppdrag.
