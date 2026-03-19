Onsite-tekniker till kontorsmiljö | Örebro | Experis
2026-03-19
Är du en serviceinriktad tekniker som trivs med att arbeta nära användarna och vill vara en del av ett större sammanhang? Ett av Sveriges ledande nationella bolag söker nu en engagerad onsite-tekniker till sitt interna kontor - en roll där du blir en central del av vardagen för hundratals kollegor!
Om rollen
Som onsite-tekniker arbetar du på plats på kontoret och är den som användarna vänder sig till när tekniken strular eller behöver utvecklas. Du är ansiktet utåt för IT-supporten och säkerställer att arbetsplatsens teknik fungerar smidigt, effektivt och utan avbrott. Här får du en varierad vardag där du jobbar både med akuta ärenden och proaktiva förbättringar!
Din vardag kommer att innebära:
* Att ge teknisk support på plats till medarbetare på kontoret
* Felsökning och åtgärdande av problem kopplade till datorer, skrivare, nätverk och annan kontorsutrustning
* Installation och konfiguration arbetsstationer, kringutrustning och programvara
* Att stötta användare i frågor kring Microsoft 365, Teams, Outlook och övriga system
* Att hantera ärenden i IT-supportsystem och säkerställa god dokumentation
* Bidra till förbättring av rutiner och en stabil, modern IT-miljö
Vi tror att du är:
* Social, serviceinriktad och bra på att skapa förtroende
* Erfaren inom IT-support eller onsite-support
* Trygg i att felsöka hårdvara och mjukvara
* Strukturerad och bra på att prioritera i en varierad vardag
* Nyfiken och lösningsorienterad - du vill förstå problemet och fixa det på plats
Vi söker dig som har:
* 2-5 års erfarenhet som IT-tekniker eller liknande
* Kunskaper om windows-klienter samt vana att arbeta i ärendehanteringssystem
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Starka varumärken och global räckvidd
Du blir en del av en global organisation med Experis som ledande varumärke inom IT. Det ger dig trygghet, internationella nätverk och möjlighet att arbeta med några av Sveriges och världens mest spännande företag.
Starka partnerskap
Experis är Advanced Partner till AWS och även launch partner till AWS European Sovereign Cloud.
Spännande och varierande affärer
Du får arbeta med komplexa IT-lösningar, projektleveranser och konsultaffärer. Rollen innebär strategisk försäljning och nära samarbete med kunder i deras digitala transformation.
Flexibilitet och balans
Vi erbjuder hybridarbete, moderna arbetsverktyg och en kultur som värdesätter balans mellan arbete och privatliv.
Hållbarhet och värderingar
Experis och ManpowerGroup rankas högt globalt för hållbarhetsarbete och etiska affärsprinciper. Du blir en del av ett företag som tar ansvar för människor och samhälle.
Attraktiva förmåner
Konkurrenskraftig lön, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner som gör din vardag enklare.
Praktisk information
* Placeringsort: Örebro.
* Omfattning: Heltid.
* Arbetstid: Dagtid.
* Tillträde: Enligt överenskommelse. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
