Onsite-tekniker till Göteborg
Onitio Sverige AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-25
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Om Onitio Onitio är en nordisk IT-koncern som ägs av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1 500 medarbetare, varav omkring 500 i Sverige. Vi levererar innovativa IT-tjänster och lösningar inom tre affärsområden: Onitio Technology Services – installation, support och underhåll Onitio Workforce Services & Consulting – bemanning och flexibel resursförsörjning inom IT Onitio Solutions – digital transformation och IT-innovation Med kontor från Malmö till Luleå kombinerar vi teknisk kompetens med innovation och starkt kundfokus. Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet – exempelvis består 98 % av vår fordonsflotta av elbilar. Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och framgångsrikt team där vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att olika perspektiv skapar bättre lösningar och vi arbetar aktivt för att fler kvinnor ska trivas och utvecklas i IT-branschen!
Om rollen
Vill du ha en vardag där ingen dag är den andra lik? Som onsite-tekniker blir du en viktig del av kundernas IT-vardag i Göteborgsområdet. Du är personen som får saker att bara funka – oavsett om det handlar om krånglande datorer, nya installationer eller support direkt till användare på plats.
Du arbetar nära kunden, löser problem i realtid och bidrar till en smidig, effektiv och stressfri arbetsmiljö.
Det här kommer du att göra
I rollen som onsite-tekniker kommer du bland annat att:
Installera och konfigurera datorer, mobiltelefoner och annan IT-utrustning
Felsöka och lösa problem inom både hård- och mjukvara
Hantera utlämning och återtag av utrustning
Ge support via IT Walk-in desk, backoffice och paketmottagning
Arbeta strukturerat i ärendehanteringssystemet.
Vem är du?
Du är en nyfiken problemlösare som gillar att hjälpa andra och har ett genuint intresse för IT. Du är inte rädd för att hugga i där det behövs och trivs i en roll där du får möta människor varje dag.
Vi tror att du:
Är social och kommunikativ, med en stark känsla för service
Har ett lösningsorienterat mindset
Gillar att ta ansvar och arbeta självständigt
Har erfarenhet från serviceyrken eller liknande roller
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och din förmåga att skapa förtroende hos användare.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort (manuell)
Ersättning
Månadslön: 25 000–27 000 kr
Varför Onitio?
På Onitio är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningar, är kollektivavtalsanslutna via TechSverige (IT-avtalet) med tillhörande förmåner, och utöver detta erbjuds alla medarbetare friskvårdsbidrag (för närvarande om 4000 kr/kalenderår), rabattavtal hos ledande friskvårdsleverantörer och andra lokala förmåner.
Kompetensutveckling är en självklar del av vår kultur. Genom utbildningar, certifieringar och karriärmöjligheter får du de verktyg du behöver för att växa – oavsett om du vill fördjupa din expertis eller bredda dina kunskaper. Vi sätter tillsammans individuella och meningsfulla mål för dig, och arbetar med din kompetensutveckling löpande under året där din närmaste chef finns till för att stötta dig.
Vem vi söker
Våra värderingar visar egenskaper som vi på Onitio värdesätter:
Brinner för kundnöjdhet och är lösningsorienterad då andra ser problem.
Är pålitlig och ansvarstagande i att leverera det du lovar.
Gillar att samarbeta och uppskattar en företagskultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi söker en mångfald av kompetenser och bakgrunder. Har du erfarenhet inom IT är det en bonus, men vi värdesätter framför allt din vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss!Så ansöker du
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet – hos oss är du välkommen!
Vill du vara med och forma framtidens IT-landskap? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Henrik Häger på henrik.hager@onitio.com
. Urvalet sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Läs mer om oss på vår hemsida eller följ oss på LinkedIn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onitio Sverige AB
(org.nr 556549-7541)
Flöjelbergsgatan 7B (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Onitio Kontakt
Rekryterare
henrik häger henrik.hager@onitio.com +46767221154 Jobbnummer
9979909