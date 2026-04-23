Onsite-support (sommarjobb)
Om Onitio
Onitio är en nordisk IT-koncern som ägs av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1 500 medarbetare, varav omkring 500 i Sverige. Vi levererar innovativa IT-tjänster och lösningar inom tre affärsområden:
Onitio Technology Services - installation, support och underhåll
Onitio Workforce Services & Consulting - bemanning och flexibel resursförsörjning inom IT
Onitio Solutions - digital transformation och IT-innovation
Med kontor från Malmö till Luleå kombinerar vi teknisk kompetens med innovation och starkt kundfokus. Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet - exempelvis består 98 % av vår fordonsflotta av elbilar.
Hos Onitio blir du en del av ett dynamiskt nordiskt team där mångfald och inkludering är centrala värden.
Om rollen
Just nu söker vi IT-intresserade medarbetare till sommaruppdrag inom onsite-support ute hos våra kunder i Göteborgsområdet. Rollen innebär att ge praktiskt och användarnära IT-stöd i kundernas dagliga verksamhet, med fokus på service, problemlösning och välfungerande IT-miljöer på plats. Uppdraget sträcker sig över perioden vecka 26-31 och är en utmärkt möjlighet för dig som vill bygga relevant erfarenhet inom IT-support.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av vanligt förekommande IT-supportärenden på plats hos kund. Det kan bland annat innebära att:
Installera och konfigurera datorer och annan IT-utrustning
Hjälpa användare med kontohantering och inloggningsrelaterade frågor
Koppla och felsöka skrivare och kringutrustning
Utföra enklare uppdateringar av programvaror
Ge stöd kring grundläggande funktionalitet i användarnas IT-miljö
Rollen innebär mycket kontakt med användare och ställer krav på ett professionellt bemötande, tydlig kommunikation och ett starkt servicefokus.
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som har ett intresse för IT och service och som vill arbeta under sommaren. Rollen passar särskilt bra för dig som studerar en eftergymnasial IT-inriktad utbildning och vill omsätta dina kunskaper i praktiken.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har god kommunikativ förmåga och trivs i kontakt med användare
Är lösningsorienterad och har lätt för att ta till dig ny information
Arbetar strukturerat och ansvarsfullt
Har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt
För rollen krävs avslutad gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av IT-support eller liknande arbete är meriterande, liksom B-körkort, då arbetet kan innebära resor mellan olika kundsiter.Publiceringsdatum2026-04-23Så ansöker du
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet - hos oss är du välkommen!
Vill du vara med och forma framtidens IT-landskap? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Henrik Häger på Henrik.hager@onitio.com
. Urvalet sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroller via Fortcheck.
Läs mer om oss på vår hemsida eller följ oss på LinkedIn.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onitio Sverige AB
431 37 MÖLNDAL
För detta jobb krävs körkort.
Onitio
Rekryterare
henrik häger henrik.hager@onitio.com +46767221154
