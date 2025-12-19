Onsite tekniker | Stockholm | Experis
Är du go-to personen när teknikstrul blir vardag? Drivs du av att dyka djupt in i teknisk problemlösning? Som Onsite tekniker på Experis skapar du din framtid i en kultur där du är med och formar IT-landskapet. Sätt dig bekvämt, för här kommer din biljett till Experis-resan!
Drivs du av att dyka djupt in i problemlösning och erbjuda förstklassig service? Som Onsite tekniker på Experis kommer du inte bara lösa dina kollegors IT-relaterade problem utan också utvecklas och utmanas dagligen. Ditt ansvar kommer vara att tillhandahålla teknisk support och där du kommer möta ärenden som kan innefatta alltifrån att säkerställa den dagliga driften till felsökning, systemadministration, nätverkshantering, IT-säkerhet, anpassningar och installationer. Du är nyckeln till ett smidigt IT-landskap och din insats kommer vara lösningen på andras tekniska huvudvärk
Vi värdesätter samarbete och stöttning i vårt team och ser till att ingen känner sig ensam i arbetet. Att jobba som konsult via Experis är inte bara spännande utan också lärorikt. För oss är det viktigt att du som konsult blir och känner dig som en del av Experis-teamet redan från dag ett. Du kommer att vara anställd hos oss på Experis och jobba ute hos någon av våra kunder.
För att du ska trivas i rollen ser vi att du har nedan erfarenhet och egenskaper:
* Minst 4 års erfarenhet som Onsite tekniker, Service Desk tekniker, Supporttekniker eller liknande, gärna med fokus på nätverk, skrivare och datorer
* Grundläggande IT-kunskaper inom ominstallation av datorer, felsökning, nätverksuppkoppling, samt hantering av ärenden i en IT-miljö
* Körkort
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara.
Övrig information
Detta är en generell annons för flertalet olika roller inom IT. När du skickar in din ansökan till oss kommer vi att granska den och bedöma om din profil matchar våra behov. Vi kommer därefter att bjuda in dig till en dialog med någon av våra Talent Acquisition Specialists om du har en matchande profil. Oavsett hur processen fortlöper kommer du alltid att få återkoppling
Ansökan
Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag, urval sker löpande! Vi tar inte emot ansökningar via mail, men om du har frågor är du välkommen att kontakta Vilma Andersson på vilma.andersson@se.experis.com
