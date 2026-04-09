Onsite tekniker (jr)
2026-04-09
Din nya tjänst
Rollen som Onsite tekniker innebär att du är en av IT-avdelningens viktigaste ansikten utåt i företaget. Där kommer du hantera IT-problem på plats, byta ut datorer/IT-utrustning och vara en förlängd arm av ärenden som skickats av firstline.
I det dagliga arbetet möts du av både svenska och internationella användare vilket kräver att du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Du kommer att få arbeta i ett team tillsammans med flera andra tekniker där ni strävar mot att uppnå era och bolagets mål. I onsitegruppen kommer du att ta emot ärenden främst genom ärendehanteringssystem. Därefter avgör du själv eller tillsammans med ditt team hur ni ska lösa problemet, oftast är det ärenden där ni kommer att behöva ta er till användaren och hjälpa på plats.
De flesta av användarna har tekniska frågor kopplade till mjuk- och hårdvara. För att kunna svara på användarens frågor och lösa ärendena med ett så bra resultat som möjligt kommer du regelbundet att samarbeta med olika delar inom organisationen för att användaren ska få en så bra lösning som möjligt.
Gruppen som du kommer att arbeta tillsammans med är väldigt hjälpsam och stöttande. Ni hjälper varandra för att lyckas i arbetet och för att utvecklas både individuellt och som grupp. Arbetsplatsen är väldigt social, har en positiv atmosfär där du som arbetstagare är i fokus.
Hos Thalamus kommer du bli erbjuden en fastanställning med kollektivavtal som IT-Konsult. Vi lägger stort fokus på att utveckla dina kunskaper och få dig att trivas. Certifieringsmöjligheter inom Windows, nätverk och servrar finns i takt med att du växer i din roll. Vi har även event för att lära känna varandra och tycker att kommunikation är extremt viktigt.
Vi på Thalamus tror på en härlig gemenskap och en familjär känsla. Då du kommer jobba som IT-Konsult och vara stor del ute hos kund tycker vi att det är viktigt med trygghet. Vi erbjuder därför fast anställning och lön, där du både får trygghet när du är på och mellan uppdrag. Vi drivs av att utveckla människor och följa med deras resa inom IT och hoppas få möjligheten att träffa dig för att prata mer.
Din bakgrund
Vi ser att du kommer från en servicedeskbakgrund där du har arbetat med service, har en positiv inställning och är villig att lära dig nytt.
Vi värderar högt
Servicevana, positiv inställning, vilja att lära och göra ett bra arbete. Du vågar testa nya arbetsuppgifter. Du har arbetat med exempelvis försäljning, IT, kundtjänst, administration eller liknande.
Du som person
Som person är du flexibel, social och serviceinriktad. Då du som Onsite tekniker har mycket kontakt med människor. Flexibel är viktig då du ska vara lösningsorienterad och hitta lösningar på användarnas problem. Har du dessutom ett IT intresse och gillar att lära dig så har du de viktigaste delarna för att trivas på jobbet.
Din ansökan
Alla våra ansökningar sker via vår hemsida och intervjuer sköts löpande.
Placering Stockholm city eller Liljeholmen så båda behöver fungera för dig.
Din nya arbetsgivare
Thalamus är ett stadigt växande IT-konsultbolag som erbjuder kvalificerade IT-konsulter inom supporttekniker, onsite & drift. Vi är ett familjärt bolag som ligger ute i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Vi erbjuder månadslön, certifierings- och utvecklingsmöjligheter, där du blir fast anställd på Thalamus som IT-konsult. Våra uppdrag sträcker sig ofta under långa perioder och vid avslutade uppdrag hjälper vi dig vidare i din fortsatta utveckling. Då det är viktigt med trygghet och att vi ska få ett långt samarbete tillsammans.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Så att alla konsulter kan dela erfarenheter och glädje.
Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss!
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7535035-1937170".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamus.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Jobbnummer
9844840