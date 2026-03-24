Onsite tekniker
Onitio är en nordisk IT-koncern, ägd av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1500 anställda, varav 500 i Sverige. Vi erbjuder innovativa IT-lösningar genom tre affärsområden:
• Onitio Technology Services - Vi ser till att IT- och teknisk utrustning fungerar genom installation, support och underhåll.
• Onitio Workforce Services & Consulting - Vi erbjuder flexibla IT-resurser och bemanningslösningar för att stärka våra kunders verksamhet.
• Onitio Solutions - Vi driver digital transformation och utvecklar innovativa IT-lösningar.
Med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr kombinerar vi teknisk expertis med innovation och kundfokus. Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid - exempelvis genom att 98 % av vår fordonsflotta består av elbilar.
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och framgångsrikt team där vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att olika perspektiv skapar bättre lösningar och vi arbetar aktivt för att fler kvinnor ska trivas och utvecklas i IT-branschen!
Om rollen
Som onsite-tekniker kommer du att vara kund placerad i ett team hos en av våra kunder i Stockholm. Du kommer vara en nyckelperson i den dagliga IT-supporten. Du arbetar med att lösa IT-relaterade problem direkt på plats och bidrar till att skapa en smidig och effektiv arbetsmiljö för slutanvändarna.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Hantera incidenter och service requests
• Felsöka och åtgärda klient-, applikations- och användarrelaterade problem
• Arbeta nära verksamheten och ge onsite-support
• Samarbeta med servicedesk, drift och andra tekniska team
• Bidra till förbättringar i supportprocesser
• Installation och konfiguration av datorer och annan IT-utrustning
• Utlämning och mottagning av IT-utrustning och mobiltelefoner
• Arbete i ärendehanteringssystem
Vem är du?
Du har ett brinnande intresse för IT och teknik, god kommunikativ förmåga och en vilja att ge förstklassig service. För att vara framgångsrik i rollen tror vi att du är nyfiken och orädd inför utmaningar. Vi söker dig som har erfarenhet av onsite support och trivs i en miljö där tempot kan vara varierande och där problemlösning är en central del av vardagen.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Självständig och lösningsorienterad
• Strukturerad i din felsökning
• Serviceinriktad och kommunikativ
• Van att hantera både enklare och mer komplexa supportärenden
• 2- 3 års erfarenhet av Onsite support
• God vana av felsökning i IT-miljöer
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
• Flytande svenska och engelska
Varför Onitio?
På Onitio är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningar, är kollektivavtalsanslutna via TechSverige (IT-avtalet) med tillhörande förmåner, och utöver detta erbjuds alla medarbetare friskvårdsbidrag (för närvarande om 4000 kr/kalenderår), rabattavtal hos ledande friskvårdsleverantörer och andra lokala förmåner.
Kompetensutveckling är en självklar del av vår kultur. Genom utbildningar, certifieringar och karriärmöjligheter får du de verktyg du behöver för att växa - oavsett om du vill fördjupa din expertis eller bredda dina kunskaper. Vi sätter tillsammans individuella och meningsfulla mål för dig, och arbetar med din kompetensutveckling löpande under året där din närmaste chef finns till för att stötta dig.
Vem vi söker
Våra värderingar visar egenskaper som vi på Onitio värdesätter:
• Brinner för kundnöjdhet och är lösningsorienterad då andra ser problem.
• Är pålitlig och ansvarstagande i att leverera det du lovar.
• Gillar att samarbeta och uppskattar en företagskultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi söker en mångfald av kompetenser och bakgrunder.Så ansöker du
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet - hos oss är du välkommen!
Vill du vara med och forma framtidens IT-landskap? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Sofia Karlsson på 076-722 33 20 eller via mejl sofia.karlsson@onitio.com
Urvalet sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Läs mer om oss på vår hemsida eller följ oss på LinkedIn.
