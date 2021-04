Onsite IT Tekniker till kollektivtrafiken - Arriva Sverige AB - Supportteknikerjobb i Nacka

Arriva Sverige AB / Supportteknikerjobb / Nacka2021-04-05I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 900 medarbetare, 900 bussar, 150 tåg och 90 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt - dygnet runt - fram och tillbakaArriva Sverige är en del av Europas största koncern för persontrafik - Deutsche Bahn. Det gör det möjligt för oss att kombinera det mindre företagets snabba anpassningsförmåga med stabiliteten och kunskapen hos det stora moderbolaget. Vi uppfattar oss som en seriös utmanare på den svenska kollektivtrafikmarknaden med ambitionen att kontinuerligt vinna nya marknadsandelar. Det åstadkommer vi genom att alltid se möjligheterna till nya innovativa lösningar som får ännu fler människor att resa kollektivt.Hoppas att du vill vara med på vår resa.I tjänsten som IT tekniker till vår OnSiteSupport, arbetar du brett inom IT och användarstöd, allt från att installera minne i datorer till att deploya klientdatorer. Vidare arbetar du också i verktyg/miljöer så som Windows 10, Office 365, nätverksinfrastruktur så som SD-WAN med CISCO som huvudmärke och olika molnet lösningar.Du kommer också administrera behörigheter och rättigheter i Active Directory så det är viktigt att du har erfarenhet även inom detta. De flesta uppdragen innebär att du hjälper någon av våra användare med IT-support på klientsidan on site eller remote.Vi söker dig som har:Har ett genuint IT-intresse och gillar att vara ute i driftenHar minst 2 års erfarenhet från on site support eller servicedesk arbeteMotiveras av att felsöka på ett djupare plan och drivs av att hitta den bästa tekniska lösningenTrivs med stötta kollegor och kan göra det ett pedagogiskt sättHar obehindrade kunskaper i svenska i både tal och skrift.B-körkort ett kravKunskapskrav:Arbete i Active DirectoryArbete i Windows 10 miljöDjupa kunskaper i Office 365, SharePoint utifrån ett system admin perspektivKunskaper i Molnet, Azure/AWSErfarenhet av förvaltning/drift av IT-arbetsplatsmiljö (SCCM, Intunes)Bra kunskaper i nätverksinfrastruktur (Switchar, brandväggar mm)Kunskaper i iOS och AndroidHar du har tidigare erfarenhet av arbete i SQL och att du scriptat i Powershell är detta ett plus.Har du byggt upp och arbetat med MDM-system är detta ett stort plus.Dina personliga egenskaper väger tungt. Vi söker dig som är prestigelös, nyfiken och vill utvecklas. Vidare är du en strukturerad person med en positiv inställning som bidrar till en bra stämning på arbetsplatsen.Då vår urvalsprocess sker löpande ser vi gärna att din ansökan är oss tillhanda så snart som möjligt dock senast den 2020-04-30. Har du frågor kontakta Tommy Morin på tommy.morin@arriva.se Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-05Enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-30Arriva Sverige AB5671931