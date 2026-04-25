Önneköps Lanthandel söker butiksmedarbetare
2026-04-25
Vill du arbeta i en lanthandel som är mer än en butik?
Önneköps Lanthandel är en samägd lanthandel och en viktig social mötesplats på Linderödsåsen i Skåne. Här möts bybor, förbipasserande och nyfikna besökare för att handla vardagsvaror, lokalt producerad mat och lite mer udda godsaker.
Nu söker vi en ny medarbetare som vill vara med och driva och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Om rollen
Som butiksmedarbetare arbetar du med lanthandelns dagliga drift tillsammans med kollegor. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat:
kundservice och kassaarbete
beställningar och varumottagning (lokala producenter och Dagab)
prismärkning och datumkontroll
uppackning av varor
öppning och stängning av butiken
Vi söker dig som:
har minst två års erfarenhet och/eller utbildning inom handel eller livsmedel
trivs i en roll med stort ansvar och varierande tempo
är samarbetsinriktad och vill arbeta nära både personal, förening och styrelse
är nyfiken och vill vara med och utveckla verksamheten
Meriterande:
erfarenhet av livsmedelsbeställningar
vana vid Wave kassasystem
erfarenhet av ombudstjänster (DHL, Bring, Schenker, Apoteket, Systembolaget)
B-körkort
Att arbeta i lanthandeln innebär inte bara att sköta en butik, det innebär att vara en del av en gemenskap och bidra till en levande landsbygd.
Omfattning: 60%
Tillträde: Augusti 2026Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 22 maj 2026, men vänta inte med din ansökan då vi gör urval av kandidater löpande.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Önneköps Bygdebolag AB
