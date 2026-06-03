Online Merchandiser
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Hos Blomsterlandet möter vi varje dag kunder som vill odla, plantera och skapa med växter. I takt med att fler kunder möter oss digitalt blir det allt viktigare att vår onlineupplevelse är lika inspirerande, enkel och relevant som besöket i butik.
Om rollen
Som Online Merchandiser ansvarar du för att optimera kundupplevelsen och försäljningen i våra digitala kanaler. Rollen kombinerar ett kommersiellt driv med analys, struktur och förståelse för kundbeteende.
Du arbetar nära E-commerce ansvarig, webbansvarig och andra funktioner inom exempelvis marknad, inköp, CRM och drift för att säkerställa att sortiment, kampanjer och innehåll presenteras på rätt sätt genom hela kundresan.
Rollen har även ett särskilt ansvar för att skapa balans mellan försäljning, lönsamhet, kapacitet och kundupplevelse – inte minst kopplat till Blombud och våra digitala flöden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
optimera produktpresentation, kategorier och innehåll på webbplatsen
planera och genomföra kampanjer och merchandisingaktiviteter online
optimera startsida, kategorisidor och produktlistningar baserat på data och kundbeteende
följa upp KPI:er såsom konvertering, snittordervärde och lönsamhet
genomföra A/B-tester och löpande förbättringar av kundupplevelsen
säkerställa ett korrekt, komplett och kommersiellt prioriterat sortiment online
arbeta nära marknad, inköp, CRM och teknik för att skapa en enhetlig kundupplevelse
ansvara för den kommersiella koordineringen inom Blombud
koordinera dialog med externa partners kring kapacitet, prognoser och leveransförmåga
hantera artikeldata, tillgänglighet och enklare ändringar i Shopify
följa upp orderdata, marginal och kostnader kopplade till digital försäljning
ta fram rapporter, analyser och beslutsunderlag till verksamheten
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt kommersiellt intresse och som trivs i gränslandet mellan försäljning, kundupplevelse, analys och digital utveckling.
Du är strukturerad, nyfiken och har lätt för att omsätta data och insikter till konkreta förbättringar. Du tycker om att arbeta både operativt och analytiskt, och har en god känsla för hur sortiment, innehåll och kampanjer behöver presenteras för att skapa en attraktiv och tydlig kundresa.
För att lyckas i rollen tror vi att du är kommunikativ, ansvarstagande och van vid att samarbeta med flera olika funktioner. Du har ett öga för detaljer, men förstår också helheten – från kundens första klick till genomfört köp och leverans.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från e-handel, online merchandising, digital försäljning, kategoriarbete eller liknande roll. Erfarenhet av Shopify, analysverktyg, kampanjplanering eller retail är meriterande.
Vi erbjuder
Hos Blomsterlandet blir du en del av ett starkt varumärke med stort engagemang för växter, kunder och inspirerande köpupplevelser.
Du får en viktig roll i vår fortsatta digitala utveckling och möjlighet att påverka hur våra kunder möter Blomsterlandet online. Här blir du en del av en verksamhet där säsong, sortiment, kundbeteende och försäljning möts – och där ditt arbete gör tydlig skillnad varje dag.
Anställningsinformation
Anställning: Heltid, tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Placering: Mölnlycke, på plats minst 3 dagar i veckan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som blomstrar – bokstavligt talat?
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Blomsterlandet är Sveriges ledande butikskedja inom växter och trädgård, med ett sextiotal butiker från Luleå till Malmö samt en rikstäckande e-handel. Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av växter och trädgårdsprodukter, kombinerat med kunskap och inspiration som gör det enklare för våra kunder att lyckas. Sedan 2025 ingår vi i Nordic Garden Group tillsammans med norska Plantehallen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Blomsterlandet Jobbnummer
9945808