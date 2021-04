On-site Supporttekniker - Ernst & Young AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Ernst & Young AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-09På EY får du chansen att bygga en karriär som är lika unik som du. Vi stödjer din resa mot att bli ditt bästa professionella jag. Vi erbjuder globala möjligheter, ny teknik och en inkluderande kultur. Och vi räknar med din röst och ditt perspektiv för att hjälpa oss att bli ännu bättre. Bli en del av EY och bygg en unik upplevelse för dig själv och en bättre affärsvärld för alla.On-site SupportteknikerTekniken har alltid varit kärnan i det vi gör och levererar på EY. Vi behöver teknik för att en organisation lika stor som vår skall fungera effektivt. Vi har 250 000 medarbetare i mer än 140 länder, som alla förlitar sig på säker teknik för att kunna göra sitt jobb varje dag. Allt från de bärbara datorer vi använder till möjligheten att arbeta på distans på våra mobila enheter och möta våra kunder digitalt till att möjliggöra hundratals interna verktyg och externa lösningar som levereras till våra kunder. Tekniska lösningar är integrerade i de kundtjänster vi levererar och är nyckeln till att vi är mer innovativa som organisation.MöjlighetenSom en del av Enterprise Technology är uppdraget som On-site Supporttekniker att hjälpa våra medarbetare att uppfylla sina syften och bidra till att bygga en bättre arbetsvärld genom att tillhandahålla en ändamålsenlig supporttjänst.Som On-site Supporttekniker stöttar du våra medarbetare på kontoret och i landet genom att ge den högsta nivån av teknisk support på flera områden. Du bidrar aktivt i teamets arbete för att öka effektiviteten, agerar kreativt för att prioritera uppgifter, tolkar information och tillämpar teknisk kunskap för att uppfylla kundens och företagets mål. Du förutser tekniska problem och kommer med proaktiva lösningar.Dina huvudsakliga arbetsuppgifterDistribution av hårdvara och programvara till slutanvändare, inklusive installation, konfiguration och testning av mer komplexa företagsspecifika installationer.Bistå med (eller samordna) reparation av slutanvändarens maskinvara och ominstallation av programvara vid behov för att lösa slutanvändarincidenter.Lösa komplexa incidenter med programvara och maskinvara relaterade till företagsstandarder, inklusive mobil/handhållen teknik.Identifiera källor och trender till tekniska problem för att förhindra framtida händelser.Livscykelhantering av IT-utrustning i enlighet med företagspolicy.Arbeta självständigt med små projekt och bedöma de lokala behoven.Dokumentera och följa upp status på förfrågningar, samordna lämpliga svar och säkerställa kundnöjdhet.Arbeta effektivt som "fjärrhänder" för andra EY-teknikfunktioner såsom telekommunikation, nätverk och hosting.Upprätthålla en grundlig förståelse för EY Technologys organisations- och tjänsteerbjudanden för att identifiera hur man bäst hanterar slutanvändarens tekniska behov och incidenter.Förstå byråns verksamhet och organisation för att förutse och lösa problem med slutanvändarteknik som påverkar produktiviteten hos personalen.För att lyckas behöver duStark analytisk förmåga och erfarenhet av att hantera slutanvändarincidenter.Erfarenhet av att leda och deltaga i projekt.Utmärkt interpersonell, organisatorisk, projekt- och tidshanteringsförmåga.Drivas av att ge exceptionell kundservice.God förmåga att hantera flertalet parallella arbetsuppgifter i en föränderlig miljö.Förmåga att arbeta och kommunicera effektivt med alla nivåer av slutanvändare, IT-personal, kunder och kollegor.Kvalifikationer för tjänstenKandidatexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.Kunskap och erfarenhet av support i MS O365-miljö.Erfarenhet av Mac support i företagsmiljö.Cirka 2-8 års erfarenhet av slutanvändarsupport av hård- och mjukvara.Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift.Vad vi sökerVi är intresserade av personer som är naturligt nyfikna och redo att samarbeta med andra och bygga relationer, såväl med kollegor som med kunder. För att passa hos oss på EY ser vi att du har en stark målorientering med ambition att utvecklas och du tycker om att ge professionell service. I gengäld kan du förvänta dig stöd och coachning av erfarna kollegor, samt den professionella utbildning som du behöver för att starta och växa i din karriär.Vad EY erbjuder digEY är ett värderingsstyrt företag där laganda, respekt och integritet är viktiga ledord. Vid sidan av våra medarbetares engagemang och kompetens är det våra gemensamma värderingar som skapar vår framgång på marknaden. Du kan förvänta dig stöd och coachning av erfarna kollegor, samt den professionella utbildning som du behöver för att växa i din karriär. Vi erbjuder dig dessutom:Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten, så att du kan göra skillnad på ditt sätt.Transformativt ledarskap: Vi ger dig insikter, coachning och självförtroende för att bli den ledare som världen behöver.Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.Läs gärna mer om EY och vad våra kollegor säger om sin vardag på EY Careers, Karriärbloggen, och i sociala medier.Om ovan stämmer in på dig, ser vi gärna att du skickar in din ansökan till oss.Ansök nu.Urval och intervjuer sker löpande, vi ser därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt men senast den 9 maj 2021. I din ansökan bifogar du CV, personligt brev samt betyg från högskola/universitet. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef andreas.eriksson@se.ey.com . Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du linda.bertelsen@se.ey.com Varmt välkommen med din ansökan!

2021-04-09
Sista dag att ansöka är 2021-05-09
Ernst & Young AB