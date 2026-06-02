On-site Service Provider - Perfekt vid sidan av dina studier!
2026-06-02
Vi söker nu en serviceutförare inom stationsdrift på deltid för ett uppdrag i Stockholm. Uppdraget är en viktig del av vår dagliga serviceleverans och handlar om en sak: att se till att våra stationer alltid är redo när användarna behöver dem.
När allt funkar ska ingen behöva tänka på det – och det är precis den upplevelsen du hjälper till att skapa.
Om rollen
Målet med uppdraget är att säkerställa att våra stationer:
är online och korrekt strömanslutna
har powerbanks tillgängliga
har kapacitet för återlämning
håller en ren, hel och professionell standard
Du jobbar självständigt, följer tydliga rutiner och ser till att varje station fungerar som den ska – varje dag.
Omfattning
Omfattning: ca 60–100 timmar per månad
Anställningsform: Deltid med timlön
Start: Omgående
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Är strukturerad, pålitlig och har öga för detaljer
Trivs med självständigt arbete och tydliga arbetsmoment
Är bekväm med mobilen som arbetsverktyg och digital rapportering
Förstår att kvalitet, dokumentation och uppföljning är en självklar del av bra service
OM IMPRESSIVE RELATIONS
Impressive Relations är ett etablerat sälj- och bemanningsföretag, grundat 2012. Vi arbetar med stora aktörer över hela Norden inom branscher som Bank & Finans, IT, Solenergi och mycket mer. Här tror vi starkt på personlig utveckling och erbjuder kontinuerliga säljutbildningar för att du ska kunna växa, oavsett din tidigare erfarenhet.
Välkommen med din ansökan! Vi genomför löpande urval och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vänta inte – skicka in din ansökan idag och ta första steget mot en spännande karriär hos Impressive Relations!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Felicia Rullander 076 425 35 70 | felicia.rullander@impressiverelations.se Så ansöker du
