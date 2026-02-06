Omväxlande arbete som pool-sjuksköterska
Välkommen till Attendos HSL-organisation med din profession i fokus!
Nära Vård är Attendos HSL-organisation och vi ansvarar för att tillhandahålla kvalitativa HSL-insatser till våra patienter inom SÄBO, Hemtjänst, LSS och IOF jourtid samt för rehab-insatser.
Vi växer och behov av att förstärka vår organisation även dagtid med fokus på intermittent bemanning av våra SÄBO-verksamheter måndag-fredag.
Du behöver ha tidigare yrkeserfarenhet som PAS/OAS inom SÄBO då tjänsten kräver förmåga till självständigt beslutsfattande i komplexa situationer samt kännedom om vårdkedjan och vårdprocesserna knutna till SÄBO. Du behöver därtill ha ett flexibelt tankesätt och lätt att ställa om då tjänsten innebär arbete på olika verksamheter under olika perioder.
Upptagningsområde är främst SÄBO-verksamheter i Malmö, Trelleborg, Vellinge, Kävlinge och Lund. Tjänstgöring inom LSS kan komma att förekomma enligt överenskommelse.
Beskrivning av tjänsten
Rollen som pool-sjuksköterska inom Nära Vård kräver bred klinisk kompetens, självständighet och en förmåga att agera snabbt och professionellt i olika typer av vårdmiljöer. Som pool-sjuksköterska är ditt uppdrag att stötta upp på SÄBO-verksamheter som har behov av en extra sjuksköterska i tjänst eller vid vakanser på SÄBO-verksamheter.
På SÄBO utför du bedömningar och fattar beslut om åtgärder i planerade och akuta situationer. I ditt ansvar ingår också att erbjuda en god palliativ omvårdnad. Arbetet är självständigt samtidigt som du har tillgång till många kompetenta kollegor i våra sjuksköterskenätverk samt av kollegor på respektive boende.
Som sjuksköterska inom Nära Vård är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Anställningsform: tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetstider: dagtid, måndag-fredag
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med svensk sjuksköterskelegitimation
Minst 2 år dokumenterad erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen t.ex. inom hemsjukvård, särskilt boende, på vårdavdelning eller korttidsverksamhet
Erfarenhet av och god förmåga till att hantera och tolka medicinsk utrustning, till exempel PD-dialys, läkemedelspumpar, trakeotomi och andra övervakningsverktyg
God förmåga att lära sig digitala system så som digitala journal- och rapporteringssystem
B-körkort
Meriterande om du därtill har:
Specialistutbildning inom psykiatri, geriatrik, akutvård eller distriktssköterska
Erfarenhet av arbete inom akutsjukvård.
Tidigare kunskap inom journalsystemet Lifecare
Stämmer denna beskrivning in på dig?
Som person är du ansvarstagande, självständig och kommunikativ, med förmåga att prioritera. Du har en god samarbetsvilja och trivs med ett flexibelt arbete, med ibland högt tempo, där ena dagen ofta inte är den andra lik. Du besitter en hög grad av anpassningsförmåga då du kommer att stötta flera olika verksamheter och ha kontakt med många olika medarbetare.
Att handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter inspirerar dig, och du drivs av att tillsammans med kollegor skapa vård av högsta kvalitet för våra kunder.
Våra värderingar är Omtanke, Engagemang och Kompetens. Delar du dem?
Varmt välkommen med din ansökan!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo och Nära Vård är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-03-09 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom bl.a. äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
