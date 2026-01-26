Omvårdnadspersonal till Norralundsgatan 7
Vill du göra skillnad i människors liv samt drivs av att leverera god service? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
På Norralundsgatan 7 är vi ett team som dagligen arbetar för att göra skillnad i människors liv i Haga med omnejd. Vi utför beviljade insatser i vårdtagarnas hem och verkar i områdena Haga, Abelbeckers, Hallberga, Pryssgården, Fyrby och Sörby.
Med ett rehabiliterande förhållningssätt hjälper vi våra vårdtagare att leva ett tryggt och självständigt liv i sina egna hem, där vi utgår från vårdtagarens individuella behov.
Vi söker nu nya kollegor på vikariat!
Som en del av vårt team får du dagligen möjligheten att arbeta självständigt och du blir en viktig del i vårt arbete framåt där kontinuitet och kvalitet står i fokus.
Du ger en individanpassad och professionell omvårdnad och uppmärksammar samt tillmötesgår fysiska, psykiska och sociala behov.
Du ger personlig omvårdnad som kan inkludera hjälp med hygien, påklädning och medicinhantering.
Du bidrar även till en trivsam hemmamiljö genom att hjälpa till med hushållssysslor som städning, inköp och tvätt.
Utöver det har du en viktig social roll där du skapar trygghet och gemenskap genom samtal, promenader eller andra aktiviteter som bidrar till brukarens välbefinnande.
Du arbetar både självständigt och i gott samarbete med kollegor och med andra yrkesgrupper, där ni tillsammans skapar kvalitet inom vård och omsorg.
Dokumentation och registrering av avvikelser är en naturlig del av ditt arbete för att säkerställa god kontinuitet och kvalitet. Likaså bidrar du till verksamhetsutveckling och följer de rutiner som finns kring arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet inom vård och omsorgsarbete. Det är meriterande om du har utbildning inom vård-och omsorg.
Som person har du förmågan att arbeta självständigt. Du samarbetar väl med vårdtagare, kollegor, enhetschef och andra aktörer.
Du har lätt för att skapa goda relationer och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
Du är flexibel och kan anpassa dig när planer förändras under dagen.
Du är lösningsorienterad och arbetar för att ge bästa möjliga vård till våra vårdtagare.
Du har vårdtagarens behov i fokus och arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
Du har goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du ska kunna cykla då cykel är det främsta arbetsverktyget för att ta sig runt.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 5
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: Start enligt överenskommelse till och med 6 september
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 8 februari
Kontakt: Enhetschef Maria Zawada, maria.zawada@norrkoping.se
, 011-15 39 96
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
