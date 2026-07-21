Omvårdnadspersonal till Gimsätra i Bräcke
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen / Undersköterskejobb / Bräcke Visa alla undersköterskejobb i Bräcke
2026-07-21
, Höganäs
, Ängelholm
, Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen i Bräcke
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun – lite närmare!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
I din roll som omvårdnadspersonal hos oss så arbetar du med att ge omsorg, stöd och service utifrån den enskildes behov, önskemål och förutsättningar. Du bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och en meningsfull vardag för de personer du träffar. Arbetet omfattar personlig omvårdnad och stöd i det vardagliga livet. Du uppmuntrar och möjliggör social samvaro och aktiviteter som främjar hälsa, välbefinnande och självständighet.
I rollen ingår kontaktmannaskap, upprättande och uppföljning av genomförandeplaner samt social dokumentation enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner. Du arbetar även med läkemedelshantering efter delegering och samverkar med kollegor och andra yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att säkerställa en god och säker vård.
Vi arbetar utifrån ett salutogent och rehabiliterande förhållningssätt där den enskildes resurser och förmågor står i fokus. Verksamheten bedrivs årets alla dagar och arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta inom vård och omsorg och som möter människor med respekt, engagemang och omtanke. Du är ansvarstagande, flexibel och har god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom arbetet ställer krav på samverkan och bemötande är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, är lyhörd för den enskildes behov och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
För att trivas i rollen behöver du kunna planera och prioritera ditt arbete, ta egna initiativ och hantera förändringar på ett lösningsorienterat sätt.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och har erfarenhet inom äldreomsorg. Erfarenhet av arbete med kontaktmannaskap, genomförandeplaner, BPSD-arbete samt verksamhetssystem såsom Lifecare ses även som meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För anställning som undersköterska krävs bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Inför anställningen ska ett utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-20-VoS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke Kommun
(org.nr 212000-2460)
Box 190 (visa karta
)
843 21 BRÄCKE Arbetsplats
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Bräcke bracke.m-norrland@kommunal.se +46104429755 Jobbnummer
10008584