Omvårdnadspersonal sökes till Fridhem
2025-12-22
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Fridhems särskilda boende är beläget i Surte i södra Ale.
På Fridhem finns 30 bostäder fördelat på tre enheter. En av enheterna är somatisk och två enheter är inriktade mot demens. Som anställd på Fridhem arbetar du på samtliga enheter, men har en "hem-enhet".
Vi söker dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen och tycker om utmaningar. Hos oss arbetar du och dina kollegor med att stödja de äldre så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Dina arbetsuppgifter
Som omvårdnadspersonal i Ale kommun arbetar du med vård och omsorg utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och ramar. Vi möter människor med olika behov och skiftande förutsättningar vilket ställer stora krav på dig som omvårdnadspersonal. Ditt arbetssätt ska ha sin utgångspunkt i ett salutogent samt personcentrerat arbets- och förhållningssätt.
Detta innebär att du har ett arbetssätt där du sätter personen du möter i fokus. Du behöver vara lyhörd och visa respekt för självbestämmande och personlig integritet. Du stödjer vårdtagaren utifrån dennes individuella behov och önskemål. Du behöver ha vilja och engagemang i att arbeta med äldre personer samt att samarbeta med kollegor för att skapa en trygg och lustfylld vardag för de som bor på Fridhem. Vi arbetar med kontaktmannaskap. Att vara kontaktperson innebär att ansvara för att samordna insatser i syfte att kunna ge en individuellt inriktad vård och omsorg.Kvalifikationer
Du behöver ha goda omvårdnadskunskaper. I arbetet ingår även att utföra delegerade uppgifter från hemsjukvården samt dokumentation av dessa enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt dokumentation enligt socialtjänstlagen.
Erfarenhet av arbete på särskilt boende är meriterande.
Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt. Andra språkkompetenser är meriterande, då vi har omsorgstagare med andra modersmål.
Du kommer att ingå i ett team där din samarbetsförmåga är lika viktig som att jobba självständigt. Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.
Du har en helhetssyn och förstår hur du genom ditt bemötande skapar trygghet och är viktig för de som är i behov av ditt stöd.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Arbetstid enligt schema, dag, kväll och tjänstgöring varannan helg. Som anställd i Ale är du anställd på heltid men har rätt att arbeta deltid.
Vid ett erbjudande om anställning behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregisterhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
