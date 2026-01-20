Omvårdnadspersonal, Prästsjögårdens vård- och omsorgsboende
2026-01-20
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Prästsjögårdens vård- och omsorgsboende har 70 lägenheter fördelade på sex enheter. Prästsjögården är belägen i den natursköna skulpturparken på Umedalsområdet, vilket inbjuder till utevistelse i vacker miljö. På varje enhet finns en stor uteplats eller balkong som nyttjas så fort vädret tillåter.
Vi söker nu flera vikarierande omvårdnadspersonal till vår verksamhet!Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Du kommer att bistå de boende med personlig omvårdnad samt att på delegering av ansvarig sjuksköterska utföra medicinska arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår också att dokumentera åtgärder och hälsotillstånd.
Du arbetar utifrån uppdraget som kontaktperson, där den boendes medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställer du att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Tjänsterna är schemalagda dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbete med demensvård. Är du utbildad undersköterska eller vårdbiträde är det meriterande, samt om du tidigare arbetat inom äldreomsorgen.
Ditt möte med boende kräver god kompetens baserad på personlig lämplighet, mognad och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt och är tålmodig och initiativrik. Du har god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Rökning och pälsdjur förekommer på boendet, så du bör inte vara allergisk.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Fyra tjänster vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-08-31.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Prästsjögårdens vård- och omsorgsboende Kontakt
Maria Vernerlund, enhetschef 090-164447 Jobbnummer
9694078