Omvårdnadspersonal, Ersboda vård- och omsorgsboende
Umeå kommun, Äldreomsorg, Vård- och omsorgsboende och korttidsboende / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2025-09-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Äldreomsorg, Vård- och omsorgsboende och korttidsboende i Umeå
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Ersboda vård- och omsorgsboende ligger på Västra Ersboda ca 6 km från Umeå centrum. Vård- och omsorgsboendet har vinterträdgård, bastu samt en vacker utemiljö med fontän och gym. Här finns god möjlighet till utevistelse. Huset har två våningar med totalt 60 lägenheter. Vi har också en enhet med finsk inriktning, där personal talar delvis finska.
Ersboda vård- och omsorgsboende ligger på Västra Ersboda i närheten av kyrkan.
Vård- och omsorgsboendet har en vinterträdgård samt en vacker utemiljö med fontän och god möjlighet till utevistelse. På boendet finns också en bastu som kan användas i mån av tid.
Vår verksamhet byggdes år 2014/2015. Huset har två våningar fördelat på sex enheter med totalt 60 lägenheter. Ersboda är ett kommunalt vård- och omsorgsboende. Följ med på en digital rundvandring genom att klicka här!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Du kommer att bistå våra boende med personlig omvårdnad samt att på delegering av ansvarig sjuksköterska utföra medicinska arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår också att dokumentera åtgärder och hälsotillstånd.
Du arbetar utifrån uppdraget som kontaktperson, där den boendes medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställer du att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet inom vård- och omsorgsboende, du har även erfarenhet av medicindelegering. Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska men det är inget krav.
Vi ser att du som söker har ett genuint intresse av äldreomsorgen. Ditt möte med boende kräver god kompetens baserad på personlig lämplighet, mognad och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet, i samtliga relationer och handlingar. Som person trivs du med att arbeta självständigt och är tålmodig samt initiativrik. Du har god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det även att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Då det kan förekomma rökning och pälsdjur på arbetsplatsen bör du inte vara allergisk.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Vård- och omsorgsboende och korttidsboende Kontakt
Madelene Forss, enhetschef 090-162167 Jobbnummer
9515336