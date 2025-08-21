Omvårdnadspersonal, Din kommunala hemtjänst, Grubbe
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Umeå kommuns hemtjänst är Umeås största utförare med längst erfarenhet av personlig omsorg och service. Kommunens hemtjänst ger olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Vi är den enhet som hanterar samtliga omvårdnadsinsatser där våra brukare bor i eget hem inom Umeå kommun. De flesta i vår personal är undersköterskor som vi kontinuerligt utbildar. Hemtjänsten ansvarar även för att svara på och hantera trygghetslarm som sker nattetid.
Nu söker vi trygg omvårdnadspersonal till Grubbeområdet!
Vi söker dig som genom ett gott bemötande och ett professionellt arbetssätt bistår våra äldre i deras vardag med bland annat personlig hygien, förflyttningar, tillredning av mat och att ge medicin.
Målet är att göra det möjligt för den äldre att kunna bo kvar i sitt hem så länge de själva önskar. Du arbetar utifrån uppdraget, där kundens medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställs att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av vården, gärna inom äldreomsorgen. Är du utbildad undersköterska, vårdbiträde eller motsvarande utbildning och/eller har erfarenhet av hemtjänsten sedan tidigare är det meriterande.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Som person har du hög integritet, är lyhörd, empatisk och du trivs med att arbeta självständigt. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas. Pälsdjur och rökning kan förekomma på arbetsplatsen så du bör inte vara allergisk.
Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
