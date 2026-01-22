Omvårdnadspersonal Din kommunala hemtjänst, Ålidhem
2026-01-22
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Umeå kommuns hemtjänst är Umeås största utförare med längst erfarenhet av personlig omsorg och service. Kommunens hemtjänst ger olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Vi är den enhet som hanterar samtliga omvårdnadsinsatser där våra brukare bor i eget hem inom Umeå kommun. De flesta i vår personal är undersköterskor som vi kontinuerligt utbildar. Hemtjänsten ansvarar även för att svara på och hantera trygghetslarm som sker nattetid.
Nu söker vi en ny kollega till vårt team! Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som omvårdnadspersonal i den kommunala hemtjänsten ansvarar du för att planera och utföra omsorgsarbete i människors eget hem.
Målet är att göra det möjligt för den äldre eller funktionshindrade att kunna bo kvar i sitt hem så länge de själva önskar.
Du arbetar utifrån uppdraget där kundens medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställs att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Schemalagd arbetstid, på heltid, förlagd dag/kväll och helg.
Om dig
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, men det är inget krav. För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicin-delegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Som person har du hög integritet, är lyhörd, empatisk och du trivs med att arbeta självständigt. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar.
Tjänsten kräver B-körkort.
Då det kan finnas djur och rökning på arbetsplatsen bör du inte vara allergisk. Övrig information
Vikariat på schema, heltid, med start snarast, enligt överenskommelse till och med 2026-06-14.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
