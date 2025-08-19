Omvårdnadschef Utbildning till Perioperativ Medicin och Intensivvård
2025-08-19
Vi söker dig som är specialistutbildad sjuksköterska med ett starkt engagemang för pedagogik och lärande, som vill vara med och forma framtidens vård.
Här leder du ett engagerat team, utvecklar den patientnära pedagogiska miljön och får möjlighet att både påverka och växa - tillsammans med några av landets främsta inom vård, forskning och utbildning.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en unik chans att bli en del av en av landets mest framåtblickande och utvecklingsinriktade organisationer. Här samarbetar du inom vår forsknings- och utvecklingsverksamhet, som är tätt integrerad med vården, och tillsammans med Perioperativ Medicin och Intensivvårds interprofessionella utbildningsorganisation.
Kombinationen av att arbeta som chef i utbildningsuppdraget och i patientnära vård/utbildningsväsen/forskning kommer att ge dig möjlighet att utveckla både din kliniska excellens och dig själv som pedagog. Du kommer ha goda möjlighet att utforma och utveckla uppdraget utifrån din vision och kunskap.
Du kommer att få jobba med högkvalitativ och innovativ vård, och bli en del av ett team där vi värdesätter din kunskap och ger dig möjlighet för individuell kompetensutveckling.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) samlar hela sjukhusets resurser inom anestesi, operation och intensivvård för vuxna. Vi bedriver operationssjukvård, anestesi, pre- och postoperativ vård, högspecialiserad smärtvård, all intensivvård för vuxna, hela sjukhusets försörjning av sterilteknik samt ansvarar även för tryckkammare/HBO.
Du kommer att vara förstalinjechef för 14 utbildningsledare och ha utbildningschefen för omvårdnad som din närmaste chef. I ditt uppdrag ingår att leda utbildningsledarnas ledningsgrupp samt ta ett övergripande ansvar för deras kompetensutveckling, arbetsmiljö, löne- och utvecklingssamtal.
Du har ett särskilt ansvar för att vidareutveckla rollen som utbildningsledare inom universitetssjukvård samt rekrytering av nya utbildningsledare. Uppdraget innebär ett strategiskt arbete där du ansvarar för att dimensionera, koordinera och utvärdera verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för samtliga studentkategorier inom omvårdnad. Detta sker i nära samarbete med utbildningsledare och ST-organisationen.
Du ansvarar, tillsammans med utbildningsledare, för att utveckla en patientnära pedagogisk miljö och samverkar med chefer inom vårdverksamheten för planering och genomförande av fortbildningsinsatser. En viktig del av uppdraget är att fungera som en brygga mellan vårdverksamheten och utbildningen, med syfte att integrera livslångt lärande och stärka den pedagogiska miljön inom PMI.
Som Omvårdnadschef utbildning är du även medlem i FoU:s ledningsgrupp och ingår i PMIs nätverk för vårdenhetschefer, omvårdnadschefer och omvårdnadsansvariga sjuksköterskor.
Chefsuppdraget motsvarar cirka 50 %. Resterande tid tjänstgör du som specialistsjuksköterska i den patientnära vården inom PMI, eller i annat uppdrag inom verksamheten eller på lärosäten, beroende på din kompetensprofil och enligt överenskommelse.
Tjänsten som Omvårdnadschef utbildning är kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Läs mer om vår verksamhet här
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett genuint intresse för pedagogik och lärande, och som kombinerar detta med chefserfarenhet och trygghet i din yrkesroll. Du har naturliga ledaregenskaper och trivs i en roll där du får vägleda, inspirera och utveckla både individer och verksamhet.
Utöver detta söker vi dig som:
har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och är lyhörd för olika behov och lärstilar
ett kommunikativt sätt kännetecknas av tydlighet, engagemang och förmåga att anpassa ditt budskap till mottagaren.
är samarbetsorienterad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, samtidigt som du kan hantera krav och förändringar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
är van att arbeta strukturerat, ta egna initiativ och fatta beslut - även i en vardag som präglas av förändring och utveckling. Som person är du strategisk, initiativrik och utvecklingsinriktad. Du ser möjligheter och du drivs av att bidra till långsiktiga förbättringar - alltid med patientens och verksamhetens bästa i fokus.
Stor vikt läggs vid de personliga kompetenserna. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistexamen inom intensivvård, operationssjukvård eller anestesisjukvård
Magisterexamen
Fördjupade meriter inom pedagogik, utbildnings- eller utvecklingsansvar
Meriterande:
Masterexamen
Doktorsexamen
Tidigare formell chefserfarenhet med personalansvar
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4918". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Perioperativ medicin och intensivvård, Forskning och utbildning Kontakt
Oili Dahl 070-4846724 Jobbnummer
9464549