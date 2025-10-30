Omvårdnadschef till onkologisk slutenvårdsavdelning
2025-10-30
Vi söker erfaren och engagerad omvårdnadschef för att leda och utveckla vår onkologiska slutenvårdsavdelning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
att leda ett skickligt team där vi samarbetar för att säkerställa en sammanhängande och effektiv vårdkedja för våra patienter
möjligheten att arbeta på Europas bästa sjukhus med vård i framkant
en berikande gemensam ledarroll där du och dina kollegor i chefsposition delar ansvar för att driva verksamheten framåt.
På onkologisk slutenvårdsavdelning vårdas patienter med främst akuta komplikationer efter cancerbehandling såsom cytostatika och antikroppsbehandling.
På onkologisk slutenvårdsavdelning vårdas patienter med främst akuta komplikationer efter cancerbehandling såsom cytostatika och antikroppsbehandling. Patienterna vårdas inneliggande för vissa typer av cytostatika och strålbehandlingar som inte kan ges i öppenvården samt för infektioner, nutritionssvårigheter och smärtlindring. På avdelningen utreder, behandlar och följer vi patienter med både med akuta och elektiva intag. Vi möter patienter som är mitt i en svår livskris, ofta med kroniska diagnoser eller i livets slutskede, där vi utgör en stöttande och omvårdande funktion. Hos oss är ingen dag den andra lik och därför är alla yrkeskategorier viktiga! Vi arbetar evidensbaserat och personcentrerat för att kunna ge patienten den bästa vården.
Som omvårdnadschef hos oss leder du arbetet tillsammans med din chefskollega där du har en avgörande roll i att säkerställa högkvalitativ vård och stöd för patienter som genomgår cancerbehandlingar. Som första linjechef för medarbetare på vår onkologiska slutenvårdsavdelning i Solna kommer du att vara en central figur i att organisera och optimera vår vårdverksamhet. Du är en del av ledningsgruppen för Omvårdnadsområde 3 (OO3), vilket ger dig möjlighet att bidra till övergripande strategisk planering och utveckling inom vårt område. Du rapporterar direkt till vår verksamhetschef och är en viktig länk för att säkerställa att våra vårdinsatser håller högsta kvalitet och möter de behov som våra patienter och deras familjer har.
I din kliniska grundtjänst blir du anställd som tillsvidareanställd sjuksköterska. Tjänsten som omvårdnadschef är kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Vi söker dig som
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter konstruktivt
är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer
leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet
kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för berörda parter samt påminner och följer upp
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn och vår vision Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av chefsbefattning eller ledande roll med medarbetaransvar
Mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Meriterande:
Legitimerad specialistsjuksköterska inom onkologi
Dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete
Erfarenhet av att arbeta i komplexa miljöer
Formell ledarskapsutbildning
Akademisk kompetens, företrädesvis magisterexamen i ledarskap eller omvårdnad.
Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
