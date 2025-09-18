Omvårdnadschef till Omvårdnadsenhet Hjärtsvikt
2025-09-18
Vill du vara en del av Hjärt-Kärlscentrum där utvecklingen går snabbt framåt och tillsammans med oss fortsätta vår utvecklingsresa mot framtidens sjukvård? Vi söker nu en engagerad omvårdnadschef till omvårdnadsenhet hjärtsvikt inom medicinsk enhet Kardiologi.
Du erbjuds
möjligheten att vara med och utveckla hjärtsjukvården på Europas bästa sjukhus.
ett lärorikt och varierande arbete tillsammans med erfarna kollegor som stöttar och samarbetar.
möjlighet att utvecklas i din chefsroll.
Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Inom Medicinsk Enhet (ME) Kardiologi bedriver patientflöde och omvårdnadsområde hjärtsvikt ett stort och komplext uppdrag som innefattar slutenvårdsverksamhet (totalt cirka 1000 vårdtillfällen per år), öppenvårdsverksamhet (cirka 14.000 besök per år) och interventioner (cirka 500 per år) i Huddinge och Solna. Verksamheten karaktäriseras av ett brett uppdrag från baskardiologi till högspecialiserade delar med en dagvårdsavdelning för hjärtsviktspatienter, hjärttransplantationsutredningar och eftervård efter hjärttransplantation, kardiomyopatimottagning och kardiogenetikmottagning samt utredning och uppföljning av patienter med hjärtpumpar. Verksamheten är i stark utveckling, inte minst inom områden som distansmonitorering och hemsjukvård. Vidare bedrivs mycket forskning inom patientflödet.
Som Omvårdnadschef ansvarar du för cirka 20-25 sjuksköterskor och undersköterskor i både Huddinge och Solna. Arbetet innebär bland annat ansvar för budget och arbetsmiljöfrågor. I dina arbetsuppgifter ingår även att säkerställa att det finns rätt kompetens och bemanning på plats för att säkra omvårdnadsuppdraget samt att utveckla verksamheten. Du arbetar nära patientflödeschefen inom hjärtsvikt (läkarchef) och chefskollegor inom ME Kardiologis övriga patientflöden och omvårdnadsenheter.
Som Omvårdnadschef rapporterar du till verksamhetschef inom ME Kardiologi och ingår i enhetens ledningsgrupp. Chefsuppdraget motsvarar cirka 50 %, resterande tid arbetar du kliniskt i din grundprofession. Tjänsten som omvårdnadschef är kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Vi söker dig som
Jag söker dig som vill vara med och bygga en lärande organisation där alla bidrar till utveckling och en kultur där alla är ledare, som samverkar för helheten
Förutom ovanstående grundönskemål lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna och att du;
Är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt.
Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt besitter förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
Gör korrekta prioriteringar, väger samman komplex information samt olika typer av hänsynstaganden. Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. KvalifikationerKvalifikationer
legitimerad sjuksköterska med minst 5 års erfarenhet
tidigare erfarenhet av chef eller ledarskapsuppdrag
Meriterande:
specialist sjuksköterska inom kardiologi
erfarenhet inom kardiologi eller närliggande verksamhet
erfarenhet av förbättrings- och förändringsarbete
utbildning i ledarskap
Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
