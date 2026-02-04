Omvårdnadschef till Mottagning Endokrinologi i Solna
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en ny chefskollega inom öppenvården till omvårdnadsområde Endokrin och åldrande! Vill du leda och utveckla omvårdnaden på Nordens högst rankade verksamhet inom endokrinologi? Har du chefs- eller ledarerfarenhet, vill skapa förutsättningar för en professionell utveckling, bidra till att forma framtidens vård och samtidigt utvecklas i ditt egna ledarskap? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Du erbjuds
Att utveckla vården i nära samarbete med personalgruppen och dina andra chefskollegor
En kompetent, engagerad och erfaren arbetsgrupp
En verksamhet där forskning, utbildning och kliniskt arbete integreras för att skapa en hög kvalitet och ett starkt patientfokus
Chef- och ledarskapsutveckling internt på Karolinska
Individuell introduktion och kontinuerliga möjligheter till kompetensutveckling
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
På mottagningen för Endokrinologi bedriver vi högspecialiserad vård inom sjukdomar i hormonproducerande organ, som exempelvis hypofyssjukdomar, binjuresjukdomar och medfödda metabola sjukdomar. Vi är ensamutförare av thyreoideascintigrafi och jodupptagningsmätning i region Stockholm respektive Gotland. Enheten bedriver mycket klinisk forskning, både egen akademisk som kliniska läkemedelsprövningar (fas 2-3) - så här finns stora möjligheter för dig som är intresserad av forskning, utveckling och innovation. Här möts forskning, utbildning och klinisk expertis i en unik kombination. Vår multidisciplinära miljö består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, forskningssjuksköterskor, dietister, sjukhusfysiker och administrativ personal. För mer information om vår verksamhet på Endokrinologi i Solna läs gärna vidare här.
Som omvårdnadschef (OVC) är du första linjens chef för omvårdnadspersonalen i form av sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor och undersköterskor.
Rollen innebär:
Ett personal-, arbetsmiljö- och bemanningsansvar för din arbetsgrupp
Att aktivt arbeta med kompetensförsörjning, schemaplanering och hållbara arbetsprocesser
Att driva, följa upp och utveckla verksamhetens kvalitetsmål, tillgänglighet och patientupplevelse
Säkerställande av god kommunikation och samarbete mellan olika professioner i teamet och över verksamhetsgränser.
Att arbeta för en kultur präglad av delaktighet, engagemang och tillit
Att leda och utveckla omvårdnad inom enheten samt tillsammans i våra gemensamma ledningsforum
Utöver ditt verksamhetsansvar i Solna blir du också en viktig aktör i våra övergripande utvecklings- och innovationsprojekt inom verksamhetsområdet. Detta innebär ett nära samarbete även med verksamheten i Huddinge och arbete kopplat till våra strategiska mål och långsiktiga planer. Du är del av två ledningsgrupper innefattande omvårdnadsområde (OO) Endokrin och åldrande respektive medicinsk enhet (ME) Endokrinologi.
Du rapporterar till Verksamhetschefen för omvårdnadsområde Endokrin och åldrande. Beroende på kompetens och behov erbjuder tjänsten visst kliniskt arbete.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för att utveckla omvårdnaden, med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och patientcentrering
Har ett tryggt och tillitsbyggande ledarskap som inspirerar och skapar delaktighet
Är strukturerad och har förmåga att prioritera i en dynamisk verksamhet
Har både helhetssyn och ett strategiskt tänkande
Trivs att leda i partnerskap med andra chefer
Trivs med förändringsarbete
Har ett kommunikativt och lösningsorienterad förhållningssätt
En stor vikt läggs vid personlig lämplighet för rollen.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Chefs- eller ledarerfarenhet
Meriterande:
Magisterexamen
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av arbete inom öppenvård
Erfarenhet av förbättringsarbete, utvecklingsprojekt eller kvalitetsarbete
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/846". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Inflammation och Åldrande, Endokrinologi Kontakt
Therése Johansson therese.m.johansson@regionstockholm.se Jobbnummer
9723974