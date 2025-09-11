Omvårdnadschef för Kliniska Forskningsenhet Gastro Hud Reuma
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska med flera års yrkeserfarenhet och har ett stort intresse för forskning/kliniska studier, omvårdnad och utvecklingsfrågor? Vill du arbeta inom specialiteter där många nya behandlingar är på väg, samtidigt som du utvecklas i rollen som ledare?
Du erbjuds
en verksamhet med stort fokus på forskning och utveckling med möjlighet att vara med och utveckla vården inom våra specialiteter
kontinuerlig kompetensutveckling, med extra stort fokus på ledarskap och utveckling via reflektion
härligt och glatt arbetsteam där alla är utvecklingsinriktad och som brinner för vård i framkant, god kvalitet och patientsäkerhet i världsklass
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Den kliniska Forskningsenheten Gastro Hud Reuma har inflammation som den gemensamma nämnaren. Här bedrivs behandling och forskning kopplad till folksjukdomar som till exempel psoriasis, atopiskt eksem och reumatoid artrit men också mera ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar såsom myosit, SLE och vaskulitsjukdom.
Inom denna medicinska enheten bedrivs även utredningar och behandlingar av avancerade inflammatoriska tarmsjukdomar, ovanliga gastrointestinala sjukdomar samt av tarmdysmotilitet. Även venereologi ingår i denna medicinska enhet.
Inom Gastro Hud Reuma har vi valt att organisera våra kliniska studier under en egen enhet där cirka 15 medarbetare med en egen omvårdnadschef. I tjänsten ingår att delta i det kliniska arbetet när så medges och som omvårdnadschef bli du en del av vår grupp. Då verksamheten kommer att expandera med fler studier kommer du få möjlighet att utveckla nya forskningsenheter inom verksamheten.
Tillsammans med din omvårdnadschefskollega, verksamhetschef och sektionschef ansvar du för vårdkvaliteten och ett sammanhållet ansvar för vård (utfall/kvalitet/produktion), Forskning och Utbildning (FoU) samt ekonomi inom vårdytan. Du är även ansvarig för arbetsmiljön för dina medarbetare. Du kommer likaledes ha en viktig roll när det kommer till att främja samarbetet mellan olika yrkeskategorier och samarbetspartners inom sjukhuset.
Du medverkar i verksamhetsområdets ledningsgrupp och samarbetar även med externa sponsorer. Att delta i processen kring avtalsskrivning och fakturering kommer därför att vara en del av arbetet. Det ingår även att långsiktigt planera för att rätt kompetens finns inom verksamheten samt att den används på bästa sätt..
Här kan du läsa mer om: Karriär inom Tema Inflammation och Åldrande
Läs mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Vi söker dig som
tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
har god förståelse för hur personer tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren
leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt besitter förmåga att skapa engagemang och delaktighetKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet
Erfarenhet av att arbetsleda
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Meriterande:
Chefserfarenhet
Erfarenhet att starta upp och utveckla nya verksamheter
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet inom gastroenterologi, dermatologi och/eller reumatologi
Erfarenhet av läkemedelsstudier och kliniska prövningar
Erfarenhet inom öppenvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske fortlöpande. Sök därför så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Inflammation och Åldrande, ME Gastro hud och reuma Kontakt
Louise Ekholm 072-5948027 Jobbnummer
9505047