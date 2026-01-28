Omvårdnadsassistent till anestesi och operationsavdelning
Region Uppsala / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-01-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Gillar du varierande kirurgi, akut verksamhet och en trevlig arbetsplats är vi arbetsplatsen för dig!
Vår verksamhet
Här på anestesi- och operationsavdelningen ing 95-96 och accessmottagningen opererar vi patienter inom specialiteterna gynekologi, obstetrik, endokrin kirurgi, kolorektal kirurgi och urologi, och vi bistår hela regionen med centrala infarter inför olika typer av behandlingar. Arbetet är omväxlande, liksom tempot, och det finns goda möjligheter att utvecklas i din profession.
Operationsavdelningen består av sex operationssalar varav en disponeras av accessmottagningen. Hos oss utförs akuta och elektiva operationer under dygnets alla timmar och vi har en egen uppvakningsavdelning.
Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta som undersköterska/omvårdnadsbiträde i vår verksamhet i sommar.
Ditt uppdrag
På anestesi och operationsavdelning ing 95-96 och accessmottagningen är du en del av det högteknologiska team som ansvarar för patientens omvårdnad. Du arbetar nära sjuksköterskor och läkare, och bistår de vid de olika momenten. Arbetet ställer krav på intresse för teknik och dataerfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning alternativt tre avslutade terminer på sjuksköterskeprogrammet eller sex avslutade terminer på läkarprogrammet. Som person är du flexibel och duktig på att samarbeta, givetvis har du ett stort intresse för att arbeta med människor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Tidigare erfarenhet av liknande arbete ses som meriterande.
Vi erbjuder
Timanställning med möjlighet att arbeta motsvarande heltid från juni-september, till en början dagtid mån-fre, men även enstaka kvälls-och helgpass kan förekomma. Vi ser helst att du arbetar hela perioden. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Charlotta Sjö, avdelningschef 018-611 48 82
Julia Cohen, biträdande avdelningschef 018-611 57 33
Karin Pona, biträdande avdelningschef 018-611 57 22
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS164/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9710252