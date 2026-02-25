Omställningscoach - Timanställning vid behov (Umeå & Skellefteå)
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.
•
Vill du använda din erfarenhet och ditt engagemang för att hjälpa människor vidare i arbetslivet? Brinner du för coachning, utveckling och att göra verklig skillnad - samtidigt som du vill arbeta flexibelt och självständigt? Då kan du vara den vi söker!
På Iris arbetar vi varje dag för att stärka människors självkänsla, framtidstro och möjligheter att ta nästa steg i karriären. Nu utökar vi vårt team i Västerbotten med fler skickliga och engagerade omställningscoacher som vill arbeta på timmar och vid behov.
Om rollen
Plats: Umeå/Skellefteå · Flexibel arbetstid
Som Omställningscoach stöttar du personer som står inför en förändring i arbetslivet - det kan handla om arbetsbrist, omställning, nya karriärvägar eller behov av omskolning. Du arbetar nära deltagarna genom individuella möten, uppföljningar och kontinuerlig coachning.
Arbetsuppgifterna innebär, utöver administration, att du:
• Leder individuella coachningssamtal med fokus på karriärvägledning och förändringsstöd.
• Kartlägger kompetenser, formulerar mål och skapar individuella utvecklingsplaner.
• Stöttar deltagare i jobbsökande, CV- och ansökningsarbete samt utbildningsval.
• Matchar deltagarnas kompetenser med arbetsgivares behov och bygger kontaktnät.
• Samverkar med arbetsgivare, myndigheter och andra relevanta aktörer.
Du planerar och strukturerar ditt arbete självständigt - i tät dialog med deltagare och samordnare. Uppdraget innebär även resor inom hela länet, då coachningen sker på flera orter. Därför är B-körkort meriterande.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som skapar trygghet, engagemang och motivation i dina möten. Du är duktig på att lyssna, analysera och inspirera - och du drivs av att se andra växa.
Du behöver ha:
• Minst 7 års arbetslivserfarenhet (heltid).
• Minst 3 års erfarenhet av coachning de senaste 7 åren.
• Dokumenterad coachkompetens och förmåga att stödja människor i förändring.
• God kännedom om den lokala arbetsmarknaden och etablerade arbetsgivarkontakter.
• Förståelse för samhällssystem som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.
Relevant utbildning kan exempelvis vara inom arbetsliv, beteendevetenskap, psykologi, studie- och yrkesvägledning, socionomprogrammet eller utbildning inom jobbcoachning (yrkeshögskola, högskola/universitet).
Meriterande om du har erfarenhet av
• Arbetslivsinriktad rehabilitering.
• Att coacha personer med fysisk eller psykisk ohälsa.
• Samverkan med aktörer inom rehabiliteringskedjan och arbetsmarknadslagstiftning.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett flexibelt uppdrag där du arbetar när behov uppstår - perfekt för dig som vill kombinera arbetet med annan sysselsättning eller som pensionär vill fortsätta bidra med din erfarenhet.
Du får:
• Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad varje dag.
• Självständighet i arbetet kombinerat med kollegialt stöd.
• Kompetensutveckling och möjligheten att utvecklas i din coachroll.
• Ett varmt, inkluderande och prestigelöst team där vi hjälper varandra framåt.
Om Iris Omställning
Iris erbjuder både ordinarie och hälsoanpassade omställningstjänster - både för etablerade omställningsorganisationer, offentlig sektor och privata arbetsgivare. Stödet omfattar personliga möten, aktiviteter och insatser utformade efter varje deltagares förutsättningar och mål. Vi arbetar för att stärka individers arbetsförmåga och möjliggöra vägar till arbete, studier eller eget företagande.
Ytterligare information
Tjänsten är en timavlönad anställning vid behov. Tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetstid och omfattning varierar utifrån verksamhetens behov och vi kan därför inte garantera ett visst antal arbetstimmar.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 2026-04-05.
För frågor kring tjänsten, kontakta omstallning@iris.se
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Arbetsgivare Iris Hadar AB
(org.nr 556396-0789) Jobbnummer
9763934