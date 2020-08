Omsorgspersonal till helgvikariat - Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen - Apotekarjobb i Kalmar

Enliden är ett lantligt vård- och omsorgsboende i Rockneby, ca 15 minuter norr om Kalmar med 18 hyresgäster och två katter. Grunden till arbetet på Enliden präglas av begreppen självbestämmande och individanpassning som innebär att visa respekt för all typ av integritet, men också att arbeta med socialt innehåll och ett rehabiliterande förhållningssätt. Centrala arbetsmetoder som tillämpas är bland andra BPSD och IBIC2020-08-24Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad inom vård och omsorg. Din placering blir vård- och omsorgsboendet Enliden i Rockneby med en rörlighet inom team 1. Din arbetstid kommer i huvudsak vara förlagd till fredag, lördag och söndag med tjänstgöring dag och kväll. Arbetstiderna varierar mellan kl. 06.50-22.00.Arbetsuppgifterna baseras på såväl generella mål som individuella mål. I arbetet krävs det att du kan utföra delegerade arbetsuppgifter, arbeta självständigt och har en förmåga att kunna fatta egna beslut. Du behöver vara prestigelös och ha förmåga att självständigt se vad som behöver göras. I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsboende såsom aktiviteter med omsorgstagare, promenader, personlig omvårdnad, delegerade HSL-uppdrag med mera.I arbetet krävs det att du kan utföra delegerade arbetsuppgifter, arbeta självständigt och har en förmåga att kunna fatta egna beslut. Du behöver vara prestigelös och ha förmåga att självständigt se vad som behöver göras. I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsboende såsom aktiviteter med omsorgstagare, promenader, personlig omvårdnad, delegerade HSL-uppdrag med mera.Vi är måna om att omsorgstagare och personal ska trivas. Är du en person som vill göra ett bra arbete så att både omsorgstagare och arbetskollegor är nöjda kommer du att passa i vårt team. Välkommen med din ansökan!Vi söker dig som är utbildad undersköterska, alternativt innehar annan pedagogisk utbildning, studerar till undersköterska, socionom, läkare eller har erfarenhet av omsorgsarbete sedan tidigare. Du kanske har en annan sysselsättning som skulle tycka att det vore givande att komplettera det med att arbeta helg, alternativt att helgarbete passar din vardag bättre.Egenskaper vi söker hos dig är att du är ordningsam, respektfull och stresstålig. Du är lyhörd för andras behov, visar ett gott bemötande samt har en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och ansvarstagande och har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Datorvana är ett krav.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGTUrval och intervjuer sker löpande så avvakta inte med att skicka in din ansökan. Innan anställning kan ske begärs utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidDeltid. 60 % Schema Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Varaktighet 3-6 månader med chans till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-06Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen5330177