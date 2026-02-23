Omsorgspersonal LSS boende
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
Visa alla jobb hos Den goda viljan AB i Sjöbo
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och samtidigt arbeta i en verksamhet där engagemang, kvalitet och respekt står i centrum?
Den goda viljan söker nu erfarna omsorgspersonal inom LSS till vår verksamhet i Lövestad.
Hos oss på Den goda viljan har du som omsorgspersonal en viktig och nära roll med våra barn/ungdomarna. Du arbetar för att ge stöd i vardagen utifrån deras individuella behov, önskemål och förutsättningar. Du är en viktig del av teamet och bidrar till trygghet, struktur och livskvalitet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: Josefin.nilsson@dengodaviljan.se
Detta är ett deltidsjobb.

Den goda viljan AB
Lärkvingegränd 1
275 75 LÖVESTAD
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
