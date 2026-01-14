Omsorgshandledare till Högsbotorps Vård- och Omsorgsboende
2026-01-14
Om jobbet
Högsbotorps Vård- och Omsorgsboende söker dig som vill ha en varierad roll där du får utbilda kollegor, driva projekt och bidra till en ökad kvalitet i omsorgsarbetet.
Är du den som gör skillnad i rollen som omsorgshandledare? Ansök idag!
Du arbetar enligt den nationella värdegrunden och utifrån ett salutogent förhållningssätt. I din roll planerar du din dag utifrån verksamhetens behov. Fokus ligger på att ge stöd och handleda medarbetare på vård- och omsorgsboendet. Det kan vara att handleda vid komplexa ärenden som involverar hyresgästen, anhöriga/närstående och kontaktpersonal. Det kan även vara att höja kompetensen i arbetet med genomförandeplaner eller social dokumentation. Genom ditt kontaktnätverk och samtal med olika professioner har du möjlighet att identifiera och ge förslag på utbildningsinsatser. Din arbetstid är vardagar på dagtid, men även kvällar och helger kan förekomma. Arbetsveckorna är 40 timmar och du har rätt till flextid.
Vi erbjuder dig en attraktiv roll där du får möjlighet att bidra med din kunskap och din kompetens. Tillsammans arbetar vi för att utveckla kvalitet på vård- och omsorgsboende och stärka statusen för undersköterskor.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel (alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna). Du har yrkeshögskoleutbildning med minst 200 YH-poäng inom vård och omsorg eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du ska ha erfarenhet av arbetet inom vård och omsorg och har du erfarenhet av att handleda grupper och individer är det meriterande. Arbetet kräver datorvana för dokumentation och avvikelsehantering i olika IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift.
Du ska vara väl förankrad i det salutogena förhållningssättet och den nationella värdegrunden. Rollen kräver din förmågan att samarbeta för att utföra uppgifter och nå mål. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och har alltid hyresgästens behov som utgångspunkt i ditt agerande. Din kommunikation anpassar du efter mottagare och situation, såväl skriftligt som muntligt. Du är bekväm med att tala inför andra och ser ett värde i att bidra till andras lärande, eftersom du håller i vissa utbildningssatsningar
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
