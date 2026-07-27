Omsorgsbiträde/Undersköterska till hemtjänsten i Västra Mark!
Marks kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Mark Visa alla undersköterskejobb i Mark
2026-07-27
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker två nya kollegor som vill arbeta med oss inom hemtjänsten i västra Mark!
Västra Mark är uppdelat i 3 hemtjänstgrupper - Sätila, Hyssna och Björketorp.
Du kommer främst att arbeta i Sätila- och Hyssna hemtjänst men kan även komma att få arbeta i Björketorps hemtjänst då vi samplanerar våra insatser.
I vårt kluster arbetar vi tillsammans för att skapa det bästa för våra brukare med individens behov i centrum.
Vi ser därför att du tillsammans med oss vill skapa ett gott arbetsklimat genom att vara positiv och uppskattande gentemot dina kollegor.
Vi är engagerade vilket gör att det är viktigt med ett gott bemötande och att våra brukare känner sig trygga och respekterade av oss.
Det är även viktigt för oss att vi har roligt tillsammans samt att alla medarbetare har en viktig roll att fylla.
Du kommer att välkomnas in till härliga och omtänksamma arbetsgrupper, få en närvarande chef samt ett meningsfullt och ansvarsfyllt arbete.
Som omsorgsbiträde/undersköterska i hemtjänsten kommer du att:
• Arbeta nära den enskilda individen och vara ett stöd för dem i deras vardag.
• Utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras bostad.
• Motivera och stimulera individer utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter samt samverkan med anhöriga.
• Vara omsorgskontakt samt planera, genomföra, dokumentera och följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp.
• Utföra vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje omsorgstagare.
I Marks kommun använder vi oss av rörlig placering vilket innebär att du bör vara positiv till att arbeta på andra enheter om behov uppstår.
Arbetstid är förlagt under dag-, kväll-, helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Du som söker skall ha tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbetet inom äldreomsorgen.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska samt har tidigare erfarenhet av arbetet inom hemtjänsten, dock inget krav för tjänst men kommer att prioriteras.
Vi ställer krav på körkort då verksamheten sträcker sig över en stor geografisk yta samt att vi samverkar med närliggande verksamheter utifrån rörlig placering.
Vi söker dig som:
• Har en positiv grundsyn och är både professionell samt trygg i din yrkesroll.
• Har ett starkt engagemang och intresse för målgruppen samt att du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt.
• Är lugn och tydlig i din kommunikation samt är lyhörd och kan motivera brukare i syfte att bevara förmågor och självständighet.
• Har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan arbeta självständigt, fatta egna beslut samt planerar och prioritera om arbetet när det krävs. Du har förmågan att lyfta blicken och se hela verksamhetens behov.
• Har förmåga att se dina egna utvecklingsområden och tar ansvar för att tillföra dig nya kunskaper.
• Har god datorvana då dokumentation är en viktig del av vårt arbete.
Det krävs att du kan kommunicera och uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Om du blir aktuell för tjänst måste du uppvisa:
• En giltig ID-handling som t.ex. pass, nationellt ID-kort.
• Ett giltigt körkort
• Ett utdrag ur belastnings-/misstankeregistret.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske med start v.34.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse med chef.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Emili Gabriel emili.gabriel@mark.se Jobbnummer
10012146