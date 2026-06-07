Omsorgsassistenter sökes till LSS-bostad i Sandsbro
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2026-06-07
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-07Arbetsuppgifter
Är du en engagerad person som brinner för att arbeta med människor? Då kan detta vara ett arbete för dig!
Vi söker nu fyra omsorgsassistenter till våra LSS-bostäder i Sandsbro- tre till Minnesotavägen och en till Toftagården.
Verksamheten bedrivs enligt LSS och riktar sig till åtta omsorgstagare med behov av en anpassad fysisk miljö samt omsorg, aktivering och stimulans i vardagen. Många av dem är äldre och har behov av både fysisk och social stöttning. I verksamheten finns gemensamma lokaler som möjliggör aktivering och social samvaro, i syfte att bevara förmågor och skapa gemenskap.
Som omsorgsassistent arbetar du med att ge individuellt anpassat stöd i omsorgstagarnas vardag utifrån deras individuella behov och genomförandeplan.
Vi söker dig som vill bli en del av en engagerad arbetsgrupp bestående av omsorgsassistenter, organiserade i två arbetsteam, samt nattpersonal. I verksamheten lägger vi stor vikt vid samarbete, kontinuerlig journaldokumentation och regelbundna arbetsplatsträffar för att tillsammans skapa god arbetsmiljö och bästa möjliga livskvalitet för omsorgstagarna.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs att du har godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, eller barnskötarutbildning på minst två år. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, exempelvis beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning om minst 120 hp.
Arbetet ställer krav på att du är ansvarskännande, samarbetsinriktad och engagerad samt trygg i din yrkesroll. Du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, samt grundläggande datorkunskaper.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete med personer med olika begåvningsnivåer, autism, grav intellektuell funktionsnedsättning samt fysiska funktionsnedsättningar. Erfarenhet av somatisk vård, vård i livets slutskede och epilepsi ses som särskilt meriterande.
Vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete med människor, gärna inom LSS eller närliggande verksamheter.
Inför anställning krävs att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 221/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunal nås via Kontaktcenter 0470-410 00 Jobbnummer
9951301