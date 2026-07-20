Omsorgsassistent till Stångehamnsvägen 139
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2026-07-20
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Korttidsboendet Stångehamnsvägen 139 är ett boende för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar i åldern 0-21 år. Boendet är placerat i området Kristineberg och har i dagsläget 12 inskrivna barn och ungdomar. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att ge dem stöd och handledning. Ni utgör ett positivt team och bidrar med kvalitativa och stimulerande aktiviteter som främjar till att barnen/ungdomarna får en meningsfull vardag. Arbetslaget som du kommer att tillhöra består av 16 personer där enhetschefen är er närmsta kontakt. Även samarbete med andra enheter förekommer.
Arbetsuppgifterna som omsorgsassistent grundar sig på allmänt omvårdnadsarbete med tillhörande personlig omvårdnad. Det kan exempelvis handla om sondmatning, förflyttningar, personlig hygien, matintag mm. Vi lagar även all mat själv på boendet. I uppdraget ingår det dokumentation i datajournal samt medicinska arbetsuppgifter. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, jour samt helger. I uppdraget ingår det till viss del ensamarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en undersköterskeexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom området funktionsnedsättning /psykiatri och/eller tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen. Du har kunskaper om lågaffektivt bemötande och TSS (tecken som stöd). B-körkort är nödvändigt samt att du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift på svenska. Grundläggande datakunskap är önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, vi söker dig som är:
• tydlig och trygg med tillhörande lågaffektivt förhållningssätt
• en social lagspelare med förmåga att bygga goda relationer
• lösningsfokuserad, självständig och kan ta egna initiativ
• flexibel du kan rätta dig efter rådande omständigheter
Känner du att du passar in i denna beskrivning och att du har det som krävs för tjänsten?
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Löpande rekrytering kan komma att tillämpas, välkommen med din ansökan redan idag!
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Arbete med barn med funktionsnedsättning.
Finns att hitta här: https://polisen.se/tjanster-tillstånd/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Matilda Boklund matilda.boklund@oskarshamn.se +46103560000 Jobbnummer
10006838